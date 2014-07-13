巴以冲突死亡人数升至157人 加沙警察局长重伤

哈通社阿斯塔纳7月13日电，据中新网援引外媒报道，以色列对加沙地带发动的"护刃行动"12日进入第五天。巴勒斯坦方面称，加沙死亡人数已经升至157人，其中包括数十名儿童。另有消息称，以色列空袭加沙警察局长巴茨的寓所，造成18人丧生，巴茨本人情况危急。

约旦河西岸地区多地当日发生示威抗议活动，多人受伤。为促进加沙停火，英美法德四国外长将于13日晚些时候在维也纳召开会议讨论当前局势。

据报道，巴勒斯坦方面表示，以军的空袭12日仍在继续。加沙卫生部门发言人库德拉表示，以色列12日空袭加沙走廊，导致52人丧生，使得以色列过去5天来空袭造成的死亡人数攀升至157人。 库德拉表示，最致命空袭发生在加萨市东区杜法(Tuffah)，1栋住宅和1座清真寺被击中，造成18人死亡和至少50人受伤，伤者包括加沙警察局长巴茨(Tayseer al-Batsh)，据传巴茨情况危急。 库德拉同时指出，有45人受伤，仍有人受困在瓦砾堆下，救难人员正展开搜救。 路透社也援引加沙卫生部门方面的消息指出，以色列空袭加沙警察局长巴茨的寓所，造成18人丧生。 报道称，空袭位于加沙市的巴茨寓所是以色列自8日展开空袭以来的最致命轰炸行动。哈玛斯消息人士表示，巴茨身受重伤，性命垂危，这起空袭的罹难者全都是巴茨的家人。 作为对以军空袭的回应，巴武装人员12日继续向以色列境内发射火箭弹。同日，约旦河西岸多地发生巴民众抗议示威。抗议者冲击以军检查站和以军哨所，投掷燃烧瓶和石块，以军则发射催泪弹予以还击，试图驱散示威民众。一个以军瞭望哨所被燃烧瓶点燃，致一名以军士兵受伤。 以色列军方此前一天承认在为地面战作准备，称以军沿加沙边界部署了大批坦克和装甲车。 英国外交大臣黑格12日表示，英美法德四国外长将于13日在维也纳讨论促进加沙停火。