谷歌以1590亿美元品牌价值超越苹果 成世界第一

哈新社阿斯塔纳讯，据外媒报道，国际市场研究机构明略行（Millward Brown）日前发布了"BrandZ全球百大品牌价值排行榜"，榜单显示苹果公司的品牌价值在过去一年中暴跌20%至1480亿美元，而谷歌的品牌价值则大涨40%至1590亿美元，这也就意味着谷歌超越苹果成为全球最值钱的品牌。

谷歌上财季的营收为154亿美元，利润同比上升3%至34.5亿美元，尽管低于分析师预期，但是谷歌积极在无人驾驶汽车、谷歌眼镜、Android生态系统扩张和智能手表等领域进行投资得到市场的广泛认可，这也是其品牌价值不断上升的主要原因。 同时，Facebook的品牌价值大涨68%至360亿美元，而腾讯的品牌价值更是暴涨97%至530亿美元。此外，三星、雅虎和西门子的品牌价值分别获得21%、44 %和36%的涨幅。而Twitter和LinkedIn的品牌价值分别为140亿美元和120亿美元。 根据明略行的介绍，在今年的"BrandZ全球百大品牌价值排行榜"中，上榜的科技类品牌的总价值达到8410亿美元，其中以服务为主的科技品牌价值平均上升了40%，而以产品为主的科技品牌价值则平均上升了10%。 "包括谷歌、Facebook、Twitter、腾讯和LinkedIn在内的科技服务品牌已经不仅仅是一种工具了，他们已经成为人们生活中不可或缺的一部分，"明略行的Global BrandZ部门主管彼得•沃尔什（Peter Walshe）说道，"他们所提供的通信服务不仅能够吸引人们的注意力和想象力，同时也在一定程度上提升了大家的生活效率。而像谷歌这样能够持续保持创新能力的公司，其品牌价值还有非常大的增长空间。"