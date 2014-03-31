去年全球死刑执行数量比上年增长近15％

哈新社阿斯塔纳讯，据纽约时报报道，国际特赦组织(Amnesty International)有关死刑趋势的年度报告称，尽管从长期来看，执行死刑的国家数量一直在减少，根据公开披露的数据，2013年的死刑执行数量比上年增长了近15%，这很大程度上是因为伊朗和伊拉克当局"几乎毫无节制的杀戮行为"。

这份报告将于周四正式发布。报告中说，去年公开披露的被处决人数为778人，相比之下，2012年为682人。这些数据中不包括中国的数据，该国将处决囚犯的人数视为国家机密。 在这份2013年的报告发布之前，国际特赦组织的秘书长萨利尔•赛迪(Salil Shetty)在一份声明中称，公开披露的死刑执行数量之所以出现增长，是因为"几个孤立的国家的死刑数量达到了惊人的水平"，这主要是指伊朗和伊拉克。"伊朗和伊拉克等国毫无节制的杀戮是可耻的，"赛迪说，"坚持执行死刑的国家站在了历史错误的一边，事实上，它们只会愈加孤立。" 国际特赦组织的报告说，把中国剔除在外，2013年其他执行死刑数量最多的国家是伊朗、伊拉克、沙特阿拉伯和美国。 国际特赦组织说，伊朗官方承认的死刑执行数量是369件，但真实的数字很可能高于700。报告说，"可信的消息来源指向了好几百件秘密执行的死刑。" 国际特赦组织说，在伊拉克，2013年至少有169人被处决，比2012年几乎增加了三分之一，"大多数人因为模糊不清的反恐法律被定罪"。 报告说，沙特阿拉伯2013年处决了至少79人。被处决的囚犯中包括三名青少年罪犯，这是三年来头一次出现这种情况，这违反了国际法。 美国是唯一一个使用死刑的美洲国家。去年处决了39人，较前一年少了四人。其中41%的人是在德克萨斯被处决的。马里兰州已成为第18个废除死刑的州。 报告说，一些在2012年执行过死刑的国家，2013年没有处决任何人，其中包括冈比亚、阿联酋和巴基斯坦。报告说，白俄罗斯2013年也没有执行过死刑，这样一来，欧洲和中亚自2009年以来首次成为无死刑地区。 报告说，去年的死刑执行方式包括斩首、电刑、枪决、绞刑和毒药注射。伊朗、朝鲜、沙特阿拉伯和索马里存在公开处决的情况。 尽管年度死刑执行数量出现了增长，报告强调说，20年前，有37个国家执行死刑，而去年只有22个。