今天是第15个“世界读书日” 它的由来是什么？

哈新社阿斯塔纳讯，据新华网消息，今年4月23日是第15个"世界读书日"（又称"世界图书和版权日"）。

书籍是人类知识和文化的载体，是人类智慧的结晶。它能够突破时间和空间的限制，实现不同时代、不同地域的知识和文化的传播、交流和融合。读书是人们获取知识和信息的重要手段，是人类吸取精神能量的重要途径。1972年，联合国教科文组织向全世界发出了"走向阅读社会"的号召，要求社会成员人人读书，让读书成为人们日常生活不可或缺的部分。 1995年，联合国教科文组织宣布4月23日为"世界读书日"，旨在让各国政府与公众更加重视图书这一传播知识、表达观念和交流信息的形式。同时希望藉此鼓励世人尤其是年轻人去发现阅读的乐趣，增强对版权的保护意识，并对那些为促进人类的社会和文化进步做出不可替代贡献的人表示敬意。选择4月23日是因为这一天在世界文学领域具有纪念意义。世界文学巨匠莎士比亚、塞万提斯和加西拉索•德•拉•维加都是在1616年4月23日逝世的，许多著名作家如莫里斯•德吕翁、弗拉基米尔•纳博和曼努埃尔•梅希亚•瓦列霍等也都是在4月23日出生或辞世的。 为提高公众对阅读的兴趣和促进图书出版，联合国教科文组织2001年在"世界读书日"的框架下发起了"世界图书首都计划"，并宣布西班牙首都马德里为当年的"世界图书首都"。此后每年都有一座城市被联合国教科文组织授予"世界图书首都"的称号。今年的"世界图书首都"是斯洛文尼亚首都卢布尔雅那。 从世界各地来看，读书节已成为当代社会的文化景观，而且是最近20年的新风潮。不过，现代意义上的第一个"读书节"，最早可追溯到1926年西班牙国王首次设立的"西班牙自由节"，并把伟大作家塞万提斯的生日10月7日作为这个节日的庆祝日。 1930年庆祝活动移到4月23日--塞万提斯的忌日，碰巧这一天也是加泰罗尼亚地区大众节日"圣乔治节"。传说中勇士乔治屠龙救公主，并获得了公主回赠的礼物--一本书，象征着知识与力量。每到这一天，加泰罗尼亚的妇女们就给丈夫或男朋友赠送一本书，男人们则会回赠一枝玫瑰花。由此相沿成习，如今每到这一天，书籍减价10%，玫瑰花的价格则陡然上涨。 世界读书日就来源于此。巧合的是，这天是著名作家塞万提斯、莎士比亚、维加3位著名文学大师的辞世纪念日，又是美国作家纳博科夫、法国作家莫里斯•德鲁昂、冰岛诺贝尔文学奖得主拉克斯内斯等多位文学家的生日。巧合之外，则是人们对书籍的热爱和对阅读重要性的深层认识。主旋律都是一样的：无论是年老还是年轻，无论是贫穷还是富有，无论是患病还是健康，都能享受阅读的乐趣，都能尊重和感谢为人类文明作出巨大贡献的文学、文化、科学思想大师们，都能保护知识产权。