韩沉没渔船遇难者增至15人 天气转好搜救扩大

哈通社阿斯塔纳12月4日电，据国际在线援引韩联社报道，当地时间4日上午，在俄罗斯白令海遇难沉没的韩国远洋拖网渔船"501五龙号"新增了3名遇难船员，目前遇难船员人数增至15人。

"501五龙号"所属船社思潮产业当地时间4日上午6时35分左右，在俄罗斯白令海的事故海域打捞上来3具船员尸体，包括两名韩国船员和1名东南亚船员。截止目前，"501五龙号"事故发生已有4天，共确定15名船员遇难，包括6名韩国船员和9名东南亚船员，除去7名成功获救的船员外，还有38名船员下落不明。

思潮产业称，目前参与尸体打捞的搜救船只由一位经验丰富的韩国检察官掌舵，目前事发海域浪高2.5米，风速每秒12-13米左右，是沉船事故发生后天气状况最好的一天。思潮产业表示，趁天气条件良好，搜救队决定展开全力搜索，目前搜救船只已从4艘增至12艘。

另据韩国Nocut新闻4日报道，思潮产业在4日的发布会上公开了"501五龙号"船长在沉船之前的无线电通讯内容。通讯内容显示，五龙号在收网过程中船体后侧捕鱼作业室进水，经过排水后船体已恢复正常。然而2小时后船体水位重新上涨致船体倾斜，同时有大浪袭来导致船体无法转身从另一侧排水而最终沉没。但通讯内容并没有指出船体首次排水后为何再次进水，所以目前还无法确定导致事故的直接原因。