挑战岁月 魅力长存的15位女星

哈通社阿斯塔纳10月14日电 据说，有魅力的女性，永远都不会变老。岁月或许会在她们的脸上添加皱纹，却无法抹去她们眼中燃烧的激情。

时光仿佛会停止在这些女性的身上。并不是说她们的外貌不会发生变化，时间的流逝总会多少改变一个人的形象。但是，对于那些富有魅力的人而言，即使她已年近60，魅力却仿佛生了根，依然不会从她的身上褪去。 娱乐圈中不乏这样拥有独特魅力的女性，年龄的增长不仅没有令他们失去魅力，反而随着岁月的流逝，愈发显得光彩照人。 那么，就让我们一起来欣赏以下这15位女星在岁月磨砺下依然不变的魅力吧。（编译：塔尔） 娜塔莉亚•奥雷若 1998-2014 茱莉亚•罗伯茨 1990-2015 莎朗•斯通 1983-2014 萨尔玛•海耶克 1996-2014 哈莉•贝瑞 1994-2013 凯特•布兰切特 1999-2014 桑德拉•布洛克 1994-2014 麦当娜 1990-2013 莎拉•米歇尔•盖拉 1997-2015 莫妮卡•贝鲁奇 1994-2014 辛迪•克劳馥 1995-2014 梅丽尔•斯特里普 1979-2014 黛米•摩尔 1996-2014 佩内洛普•克鲁兹 1993-2014 崔姬（莱斯利•霍恩比） 1967-2015