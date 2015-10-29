独家采访：我国花样滑冰15岁小将叶丽扎贝特•图尔森巴耶娃的父亲做客哈通社（图）

哈通社阿斯塔纳10月29日电（记者坤苏勒坦•奥塔尔拜）我国花样滑冰15岁小将叶丽扎贝特•图尔森巴耶娃不久前参加由加拿大滑冰协会主办的2015年加拿大秋季经典花样滑冰比赛（Skate Canada Autumn Classic）上与成人组运动员同台竞技，获得金牌。之后，图尔森巴耶娃又辗转参加美国International Classic成年组比赛，首次参加这一赛事的她在短节目比赛中排名第四，但在随后的自由滑中超水平发挥，最终获得银牌。这个来自克孜勒奥尔达市的小姑娘在短短几个月时间内大放异彩，让哈萨克斯坦蓬荜生辉，同时也成为我国媒体关注的焦点。

近日，图尔森巴耶娃的父亲巴伊塔克•图尔森巴耶夫做客哈通社，讲述女儿如何与花样滑冰结缘。 记者：目前，我国花样滑冰的发展还比较滞后，是什么让您女儿选择这一体育项目的呢？ 图尔森巴耶夫：叶丽扎贝特小时候体弱多病，而她接触花样滑冰完全是受到她哥哥的影响。我们全家之前一直住在俄罗斯，家里一共有三个孩子，叶丽扎贝特是最小的，她有两个哥哥，阿尔曼和铁木尔。最先开始玩花样滑冰的是叶丽扎贝特的二哥，也就是铁木尔。铁木尔当时参加过非常多的比赛，并取得了不少成绩。之后我们决定让叶丽扎贝特也随她哥哥去玩花样滑冰，这样可以让她通过体育运动增强体质。叶丽扎贝特就是这样开始接触这一体育项目的。 记者：您和家人当时是否想过女儿今后会成为花样滑冰的冠军呢？ 图尔森巴耶夫：说实话，我们从来没有过这种想法。我和叶丽扎贝特的母亲当时所关心的唯一事情，就是让女儿能够通过体育锻炼尽快的改善健康状况，并没有想过她会一直从事这一体育项目。 记者：叶丽扎贝特第一次接触花样滑冰是在她几岁的时候？ 图尔森巴耶夫：叶丽扎贝特真正接受专业训练是从5岁开始。但她四岁开始就和铁木尔一起去滑冰场锻炼了，之后她就对花样滑冰产生了浓厚的兴趣，只要有闲暇时间就跑去滑冰刀。后来我们就决定将她送去花样滑冰的专业培训班接受系统的学习和训练。 记者：进入任何一项体育运动的专业训练，都会经过教练考核和筛选，叶丽扎贝特顺利通过这些专业考试了么？ 图尔森巴耶夫：对，世界上没有什么事是轻而易举的。我们先试图将叶丽扎贝特带去铁木尔的训练团队，但他们嫌她体质太弱没有要她。于是我们把她送到乡下爷爷奶奶家二、三个月，天天让她喝牛奶、酸奶进行营养补充。等她回来以后我们又将她送去另一个花样滑冰专业培训班，结果人家开始也不是很想接受娇小的叶丽扎贝特。但经过我好说歹说，同时又写信请求，最终他们好不容易愿意让叶丽扎贝特试练3个月，并表示如果在试练期没什么起色的话就只能让她回家。好在叶丽扎贝特在这三个月里表现出色，得到了所有人的认可，最终加入了这一团队，并在各类比赛中初露头角，还一举拿下当时俄罗斯的全国冠军。 记者：你们全家移民哈萨克斯坦是什么时候，而叶丽扎贝特是从什么时候开始代表哈萨克斯坦参加赛事的？ 图尔森巴耶夫：我自己的故乡是克孜勒奥尔达，我们第一个孩子阿尔曼就出生在那里。因为一些私人原因，我们1992年搬家去了莫斯科。而铁木尔和叶丽扎贝特出生在俄罗斯。2013年受克孜勒奥尔达州州长克热姆别克•科舍尔巴耶夫亲自邀请，我们回到了故土。叶丽扎贝特也是从那时开始代表哈萨克斯坦参加花样滑冰的各种赛事。到现在为止的这两年里，她也已为哈萨克斯坦争取了不少荣耀。 记者：大家都知道花样滑冰项目在俄罗斯非常普及，且整体水平也很高，同时这方面的基础设施也非常完善。离开那样一种优越的环境，没有给叶丽扎贝特带来某种程度上的影响吗？ 图尔森巴耶夫：没有什么影响。克孜勒奥尔达州政府以及Kazgermunai石油公司在平常训练和比赛中的大力支持没有让叶丽扎贝特感到任何不适应。我们全家都非常感激他们所做出的努力。 记者：你们有过因为资金短缺而没能让叶丽扎贝特参赛的情况么？ 图尔森巴耶夫：那倒没有。叶丽扎贝特从来没有在被邀请的赛事中缺席。但需要说明的是，花样滑冰是一个需要很多投入的体育项目。而且叶丽扎贝特现在还小，每逢参加国际赛事，除了教练以外，她母亲或者我都会亲自陪同她一起去。因为，花样滑冰实际上也属于危险系数比较高的项目，尤其是在做一些高难度动作时不慎滑倒，那后果也会比较严重。但目前，一切都尽如人意，这都是国家和州政府的支持。希望叶丽扎贝特今后能够取得更多更好的成绩，我们也正在做这方面的努力。 记者：叶丽扎贝特在哈萨克斯坦遇到过竞争对手吗，都有谁呢？ 图尔森巴耶夫：到目前为止还没有遇见。叶丽扎贝特在参加的几届全国大赛上，与第二名的成绩都相差40-50分，这在花样滑冰比赛中是非常大的差距。但哈萨克斯坦对花样滑冰这一项目的热情与日俱增，相信今后会有很多这一项目的优秀运动员出现。 记者：叶丽扎贝特除了花样滑冰以外还有怎样的兴趣爱好呢，在空闲时间她都喜欢干些什么呢？ 图尔森巴耶夫：可以说叶丽扎贝特现在完全没有空闲时间去干其他事情。但她除了花样滑冰以外，对音乐也很感兴趣，从小学二年级开始她就转到了音乐学校。在最近八年里，叶丽扎贝特不仅要进行花样滑冰的专业训练，同时也顺利完成了音乐学校的学业。她可以非常自如的在滑冰场上一边滑冰一边拉小提琴。叶丽扎贝特空闲时间里也喜欢在家里画画、做饭。有时，我和她母亲下班晚回家的时候，她就会为我们做各种可口的饭菜。而她画画也是非常好看的。 记者：在之前的谈话中您提到叶丽扎贝特的哥哥铁木尔也是名花样滑冰运动员，但他现在好像很少参赛？ 图尔森巴耶夫：嗯，是的，他在参加一个国际大赛时受了伤，一直在疗养。但他没有间断过训练，如果能够摆脱伤病的困扰，他是一定会重新回到滑冰场的。 记者：谢谢您接受我们的采访。也祝愿孩子们能够在奥运会上为祖国争光。（编译：塔布斯）