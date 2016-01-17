加拿大油价已进入15美元时代

哈通社阿斯塔纳1月17日电 据《华尔街日报》15日报道，本周原油价格在数年来首次跌破每桶30美元，但对许多石油生产商来说，30美元已经是过去的事情了。

在全球范围内销售的大部分石油都达不到基准价格，因为这些石油被认为质量较差，或者是买家需要承担更高的运输成本。尽管在高油价时代也存在折让，但对产油商来说，在油价较低的时候折让来得更加痛苦。

石油输出国组织(Organization of the Petroleum Exporting Countries, 简称：欧佩克) 13个成员国的一篮子原油价格周三跌至每桶25.69美元。迪拜商品交易所的阿曼原油期货合约周三跌至每桶25.88美元，该合约是从中东向亚洲出口原油的基准。在全球一些原油价格最低的地方，例如在加拿大，油价甚至不到每桶15美元。

这种超低的价格水平已然迫使生产商们加大节支和裁员力度，一些分析师还暗示，美国的原油价格可能会继续下跌至每桶20美元甚至是更低水平。

周四纽约商交所二月交割的原油期货合约涨72美分，至每桶31.20美元，涨幅2.4%。全球石油基准、欧洲ICE期货交易所的布伦特合约也涨72美分，至每桶31.03美元，涨幅2.4%。

两个被广泛引用的原油基准--北海布伦特原油和纽商所交易的西得克萨斯中质油--是轻质油，这种原油倍受炼油厂商青睐。

但咨询公司Turner, Mason & Co.执行副总裁奥埃斯(John Auers)称，全球生产的原油只有约40%被归类为轻质油。重质油和超轻质油被认为更难精炼，价格通常比轻质油要低。

此外，距炼油中心更远的石油价格可能更低，因为炼油厂商必须为原油支付更高的运输成本。北达科他州的轻质低硫原油被认为是优质原油，但该州的两家炼油厂商无力处理那里生产的全部原油，该州原油的价格低于美国基准。

加拿大原油因质量和运输问题，价格较低。经纪公司Net Energy的数据显示，Western Canadian Select周四每桶价格较美国基准低约14美元。Western Canadian Select是艾伯塔省哈迪斯蒂生产的重质油的基准。其他等级的加拿大重质油通常比Western Canadian Select低1或2美元。

加拿大生产商的一个优势是加元。加元兑美元本月下跌了3.7%。加拿大生产商以美元销售石油，而以加元支付很多费用。加拿大勘探商及生产商联会(Explorers and Producers Association of Canada)总裁利奇(Gary Leach)称，即便如此，在卡尔加里（加拿大的能源中心）人们的看法仍非常悲观。该组织代表约180个公司。利奇说，难以相信有任何公司在赚钱。