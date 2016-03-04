美国动物园老虎狮子熊同住一室15年

哈通社阿斯塔纳3月4日电 据外媒报道，熊、狮子和老虎本是野外不共戴天的敌人，但黑熊巴洛（Baloo）、狮子里奥（Leo）和老虎希瑞·坎（Shere Khan）却已建立了长达15年的友谊。

它们三个是在8年前的一次缉毒行动中被营救出来的，当时它们还都是幼兽，刚刚2个多月大。它们是毒品大亨的宠物，是他社会地位的象征。获救后，它们被送到美国佐治亚州洛克斯特·格罗夫（Locust Grove）诺亚方舟动物营救中心（Noah's Ark Animal Rescue Centre）。原本工作人员可以把它们分开养，但是看到它们亲密无间的样子，他们决定让这三个小家伙继续呆在一起。

诺亚方舟动物园副主管迪安·史密斯（Diane Smith）说："我们本可以把它们分开，但是看到它们就像一家人，动物园决定把它们放在一起养。就我们所知，只有在这里才能看到这三种动物亲密无间地生活在一起。"过去8年间，巴洛、里奥和希瑞一直跟动物园创始人生活在一起，现在它们搬进了专门为它们建的新住所，美国公众可以在那里亲眼见证它们三个之间的深厚友谊。

迪安说："最初我们没有经费为它们搬家。现在它们的新住所已经建好，它们也该离开儿童动物园了，到了新家，公众能更好地观看。黑熊巴洛体重1000磅（453.59公斤），狮子里奥体重350磅（158.76公斤），老虎希瑞的体重也是350磅（158.76公斤），它们经常像兄弟一样嬉戏，滚打成一片。它们显然没意识到，如果生活在其他任何环境下，它们不会是朋友。"

在诺亚方舟动物园所有人和创始人查尔斯及嘉玛·海奇科斯（Jama Hedgecoth）的精心照顾下，这三只庞大的猛兽显然没意识到它们之间有什么不同。迪安说："巴洛和希瑞的关系更加亲密。这是因为它们起床更早，而且里奥是头狮子，一天的大部分时间它都喜欢独自躺在一边睡大觉。如果不是亲眼看到美洲黑熊用胳膊搂住一只孟加拉虎，那只老虎像家猫一样用鼻子亲昵地拱巴洛，我们简直不敢相信这是真的，这太不可思议了。里奥睡醒后，它们三个会打闹一整天，直到该吃饭的时候，它们才会老实一会。"

令人感到吃惊的是，这三只最优秀的食肉动物只要咬上一口或者挥过去一拳，就能致对方于死地，然而它们在一起生活非常放松，一点也不担心对方会伤害自己。嘉玛说："它们在一起吃东西，一起睡觉，一起玩耍。它们彼此就像亲兄弟，它们会彼此挤在一起取暖和增进感情。此刻它们已经开始适应新的生活环境。希瑞对这次搬家没有任何表示。但是巴洛很擅长哄它开心，让它感觉更舒服和安全。"

在解释这三"兄弟"之间似乎拥有一种独一无二的亲情纽带时，查尔斯说："诺亚方舟动物园是它们的家，它们彼此谁也离不开谁。你在与它们接触时，你必须清楚自己在跟谁打交道。如果你忘记了这些动物都是野生动物，你可能会惹上麻烦。"

据估计，这三个好朋友的新居所耗资1.5万英镑，它必须建得比较宽敞，因为三个大家伙都要住在这里。嘉玛说："这个新住所必须非常结实，因为它们喜欢睡在一起。而且还得配备一个小水池，老虎和那只熊都喜欢玩水。"

