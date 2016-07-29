印度贱民夫妇因欠债15卢比被砍死

由于欠下15卢比的债务（22美分或16便士），印度北方邦一名贱民男子被斩首，他的妻子被砍死。

当地警方说，这对夫妇周四（7月28日）告知一名高种姓杂货商，他们需要时间才能付清购买饼干的债务后，被对方谋杀。

犯罪嫌疑人已经被捕。



贱民在印度种姓等级中处于最底层。



警方对印度报业托拉斯新闻社表示，此事发生在北方邦的迈恩普里区，这对夫妇在上班途中被杀。



报道说，村里的杂货商米斯拉将两人拦住，要求他们付清几天前给三个孩子购买三包饼干的债务。



据称，这对夫妇说，当天晚上拿到工资之后会还钱。



当地一名村民对《印度快报》说，杂货商不断喊叫要钱，两人开始向田地走去。随后杂货商跑到自己在附近的住宅，拿了一把斧头，多次砍向贱民丈夫巴拉特，妻子试图救他，也被砍，两人当场身亡。



事件发生之后，当地贱民社区封堵道路，展开示威。



本月早些时候，印度古吉拉特邦西部4名贱民男子试图剥一头死牛皮的时候，遭到保护牛的义务警员的攻击。



印度人将牛视为神圣的动物，印度很多邦严禁宰杀牛。



今年3月，印度南部泰米尔纳德邦的一名贱民男子因与高种姓女子结婚而被杀害。



警方说，这名女子的父亲自首，并承认光天化日之下在一条繁忙的道路上犯下罪行。（来源：BBC中文网）