伊朗宣布对15家美国企业实施制裁

哈通社阿斯塔纳 - 据伊朗伊斯兰共和国通讯社（IRNA）27日消息，伊朗政府日前宣布，将以"支持以色列恐怖主义活动"的原因，对15家美国企业实施制裁。

根据此前报道，美国政府在25日对部分企业和个人实施了制裁，理由是这些企业和个人涉及与伊朗武器计划相关的活动。



因此，伊朗官方的这一制裁显然是针对美方的做法所做出的回应。鉴于被制裁美国企业均无任何与伊朗相关联的商业活动，这一制裁显然只是象征性的。



在伊朗外交部发表的制裁声明当中指出，此番被伊朗政府列入制裁名单的15家美国企业，将被禁止同伊朗企业签署合作协议，同时相关企业员工也将被禁止进入伊朗境内。



据IRNA报道，这15家被伊朗制裁的美国企业，均为以色列提供了"针对巴勒斯坦平民"的武器装备。



与此同时，伊朗议会议员提出，既然美国国会将伊朗伊斯兰革命卫队视为"恐怖组织"，那么伊朗也应该制定法案，将美国军方指挥部和CIA列为"恐怖组织"。



伊朗国会国家安全和国际关系委员会主席阿拉丁•伯鲁杰尔迪认为，美国政府目前的举动违背了2015年伊朗同国际社会就核问题达成的协议。



【编译：木合塔尔·木拉提】