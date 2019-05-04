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    哈萨克斯坦15岁以上网民的七成使用社交媒体

    16:38, 04 五月 2019
    Photo: None
    哈通社/努尔-苏丹/5月4日 -- Accenture Kazakhstan 咨询公司的一份统计报告显示，哈萨克斯坦15岁以上青少年中，70%的人使用社交媒体。

    其中，17%的人使用社交媒体的数量比较频繁，而热衷于使用手机平台频繁使用社交媒体的15岁以上哈萨克斯坦青少年占10%。

    根据哈萨克斯坦统计委员会提供的信息，2017年6月-2018年6月的统计显示，并无任何一个社交平台在哈萨克斯坦网民群体中占有绝对多数。15-30岁以内的青年群体中，VKontakte平台的使用者较多，而在30岁以上人群中，Facebook比较受欢迎。

    在哈萨克斯坦2018年的社交媒体网民占比划分当中，Facebook吸引了网民群体的26.4%，位居首位。

    其他平台包括：YouTube - 25,4%, Twitter - 21%, VKontakte - 16,4%, Pinterest - 5%, Instagram - 4%, 其他 - 1,8%。

    其中，Facebook 和 Twitter的使用者多采用电脑终端登录，而手机端则被YouTube, Instagram 和 Pinterest占据。

    统计报告中指出，银行业对手机端社交媒体市场持有兴趣，但本地参与者的缺乏是这一市场当前面临的最大限制。

    【编译：木合塔尔·木拉提】

    标签:
    哈萨克斯坦 社会 黄金储备
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