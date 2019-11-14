突厥斯坦州将实施15项哈土合资项目

哈通社/突厥斯坦州/11月14日-- 突厥斯坦州州长沃穆尔吾扎克•舒克耶夫在斯坦布尔举行的哈萨克斯坦-土耳其商业论坛期间表示，正在计划2020年至2021年期间在突厥斯坦州实施价值约4.937亿美元的15个投资项目，并建立近5000个工作岗位。

舒克耶夫表示，古老的历史根源和精神世界上的共同性相互联系着突厥斯坦州和土耳其。如今土耳其不仅是突厥斯坦州的，也是整个哈萨克斯坦重要的战略合作伙伴。在这里，有必要特别指出哈突合作关系在发展突厥斯坦州的重要作用。突厥斯坦市正在建立的国际机场和其他重要项目都是由土耳其公司参与实施的。

突厥斯坦州州长沃穆尔吾扎克•舒克耶夫率团参加的哈-突商业论坛就我国投资领域潜力、能源、机械工程、化学、采矿、冶金和纺织工业、农业、基础设施和金融领域的合作问题进行了探讨。

当前突厥斯坦州正在实施包括建立国际机场、温室建造、金属成品以及建立旅游学院等一系列合资项目。

哈-突商业论坛框架内，双方就东部市场、购物中心和酒店工程以及低压电缆等项目上达成了合作共识，并签署了价值约2亿美元的合作备忘录。

与此同时，论坛期间哈方与土耳其30多名企业代表进行了商务会见，土耳其投资方表达了在突厥斯坦州的旅游和工业领域进行投资意向。

值得一提的是，越来越多的土耳其投资商对哈萨克斯坦投资领域表现出浓厚兴趣。

2019年，土耳其投资商参与了在哈萨克斯坦实施的价值约29亿美元的18项投资项目。

根据此前报道，由我国政府总理阿斯哈尔·马明和土耳其副总统福阿德·奧克塔伊一同出席的哈-突商业论坛在伊斯坦布尔举行。来自两国国企、发展基金会和商会领导人，以及国家机关高层和商界代表参加了此次论坛。

【编译：阿依波塔】