韩国新增15例感染新冠病毒确诊病例

哈通社/首尔/2月19日 -- 韩国中央防疫对策本部19日通报，截至当天上午9时，韩国新增15例新型冠状病毒（COVID-19）感染病例，累计确诊病例达46例。

据 韩联社 报道，新增病例中有13例在大邱和庆北地区出现，其中11例曾与此前确诊的第31例患者接触，接触地点是教堂（10例）和医院（1例）。随着该地区确诊病例的暴增，曾接诊感染病例的庆北大学医院和启明大学东山医疗院等医疗机构急诊室纷纷关闭。

其他地区发生的2例确诊病例中，一例是11岁的女童，在居家隔离中出现疑似症状并接受检测后结果呈阳性，正在盆唐首尔大学医院接受隔离治疗，其父母此前已先后确诊。另一名患者是居住在首尔市城东区的77岁韩国男性，没有海外旅行史，也未曾接触其他病例。该患者前一日因高烧访问汉阳大学医院并于当天确诊感染，目前正在国立中央医疗院接受隔离治疗。

截至目前，韩国确诊病例中12例治愈出院，当天新增的15例病情尚未公开，其余19例病情平稳。除确诊病例外，迄今共有1.0365万人接受新冠病毒检测，其中9335人检测呈阴性，剩余1030人正在检测当中。中央防疫对策本部每天上午10点和下午5点两次公布截至上午9点和下午4点的疫情。