联合国秘书长报告：新冠疫情对全球15亿儿童和青年造成影响

哈通社/努尔苏丹/4月17日 —— 据联合国新闻处消息，联合国秘书长古特雷斯今天发布了有关2019冠状病毒疫情对儿童影响的政策通报。他在致辞中表示，新冠病毒病大流行已经导致社会中最贫困和脆弱的群体受到最严重的影响。他对全球儿童的福祉表示尤为关切。

古特雷斯表示，所幸的是，儿童大体上没有出现最严重的症状，但是他们的生活被严重打乱。今天发布的报告凸显了他们所面临的风险：

首先是教育。

报告指出，全球有188个国家已经停课，导致超过15亿儿童和青年受到影响。一些学校提供远程教育，但并非所有学校都可以提供这一服务。在互联网服务薄弱或资费昂贵的国家的儿童面临严重的不利处境。

第二，粮食。

全球143个国家/地区中有近3.69亿儿童依靠学校提供校餐，占全球学龄儿童总数的近一半。即便在2019冠状病毒疫情之前，全球儿童的营养不良和发育迟缓比例也不可接受。

第三，安全。

由于儿童辍学，社区封闭以及全球经济危机加剧，家庭承受的压力增大。儿童是家庭暴力和虐待的受害者和目击者。女童也面临辍学的危险，导致儿童过早怀孕的事件增加。社交媒体公司有着特殊的责任来保护脆弱群体。

第四，健康。

家庭收入减少将迫使贫困家庭减少主要的卫生和粮食开支，这尤其对儿童、怀孕妇女和哺乳期母亲造成影响。在至少23个国家，麻疹免疫活动已经停止。由于卫生服务已经不堪重负，生病的儿童越发无法获得医疗服务。由于全球经济衰退，2020年将有成千上万起新增儿童死亡事件，这将使国际社会在过去两到三年内在降低婴儿死亡率方面取得的进展发生逆转。

报告敦促政府和捐助方将所有儿童的教育作为优先事项，建议向低收入家庭提供现金转移等经济援助，并将疫情对儿童社会和卫生保健服务的影响降至最低。

古特雷斯指出，我们必须优先考虑最脆弱儿童，即冲突局势中的儿童、难民儿童和流离失所人群以及残疾儿童。最后，我们必须致力于在疫情后重建更好的未来，以实现所有的可持续发展目标。