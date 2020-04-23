德国确诊人数超过15万 各州均已推出“口罩强制令”

哈通社/努尔苏丹/4月23日 —— 据中新网消息，22日，德国累计确诊感染新冠肺炎人数突破15万。截至当天，德国全部16个联邦州都已出台了要求公众在乘坐公共交通等场合必须佩戴口罩的规定。

据德国“时代在线”报道，截至当地时间22日20时52分，德国共确诊150085人、治愈91612人、死亡5247人。

尽管本月较早前德国联邦政府和各州政府达成的决议仅使用“强烈推荐佩戴口罩”的表述，但随着4月20起各地陆续“解封”和5月4日复课日的临近，各州纷纷出台了口罩强制令。22日当天，包括德国人口最多的北威州在内，此前六个尚未宣布“口罩强制令”的联邦州也加入了这一行列。至此，最晚到4月29日，德国全境都将执行这一规定。

不过，在各州规定中，除均要求公共交通工具上必须佩戴口罩外，其它必须佩戴口罩的具体场所各不相同。其中，汉堡规定在商店和集市也需要佩戴，金融中心法兰克福所在的黑森州则需要在银行、邮局和超市佩戴。柏林和勃兰登堡是德国执行口罩强制令力度最“松”的两个州，仅要求乘坐公共交通工具时佩戴。各州均允许佩戴自制口罩或用围巾等织物遮挡口鼻。

德国权威病毒学家德罗斯滕当天警告称，过早采取“解封”措施可能导致德国丧失在抗击疫情上已经取得的成果。他尤其对德国一些大型购物中心已重新开业表示担忧，并警告称，若出现新一轮感染浪潮，则德国的防疫形势可能在5月或6月就将面临失控的威胁。