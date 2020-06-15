阿克莫拉州首府15日起恢复隔离限行措施

哈通社/阔科舍套/6月15日 – 阿克莫拉州首席卫生医师阿伊娜古莉·穆辛纳14日签署命令，宣布从6月15日20时起，恢复首府阔科舍套市周边的7处隔离检查站，并在市区内实施强化的隔离限行措施。

据悉，根据6月14日的统计，阿克莫拉州累计确诊的新冠（COVID-19）病例已达199例，其中4例死亡。

疫情监察工作组指出，该州疫情防控形势较为严峻，民众普遍对疫情存在轻视，未能严格遵守相关防疫规范，组织举办家庭聚会、庆祝活动和宴席等情况频繁出现。此外，部分恢复营业的商业场所内，防疫检疫措施也未能得到良好的执行。

最近1周内，首府阔科舍套市新增新冠病毒感染病例42例（有症状15例，无症状病毒携带者27例），增幅超过80%。

有鉴于此，为了步确保疫新冠防控措施得到有效落实，防止疫情形势的进一步恶化，当地政府决定恢复对首府城市的隔离限行措施。

从6月15日20：00时起，州首席卫生医师签署的命令将正式生效。

届时，阔科舍套市周边7处防疫检查站点将被恢复。

食品和日用化学品销售门店，销售非食品类商品的商店，体育设施，公共餐饮场所和宗教机构的营业将重新受到不同的限制。

州首席卫生医师在紧急声明中强调，一切措施都是为了保障人民生命健康财产的安全，呼吁公众对相关限行措施予以理解，遵守防疫规范，减少不必要外出活动，保持社交距离，避免前往人群聚集区域。

【编译：木合塔尔·木拉提】