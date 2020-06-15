哈军受阅人员已抵达莫斯科 于15日进行首次训练

哈通社/努尔苏丹/6月15日 – 受邀参加莫斯科胜利日大阅兵的哈萨克斯坦军方方阵已于13日抵达俄罗斯。

据国防部消息，将参加胜利75周年大阅兵的哈军方阵人员由哈萨克斯坦陆军负责作战训练任务的副总司令达吾列特·沃斯帕诺夫率领，主要由伞兵突击部队官兵组成，13日乘专机抵达莫斯科郊外的契卡洛夫斯基机场。

消息称，在阅兵前的准备期间，哈军方阵人员将在契卡洛夫斯基机场军事区内修正待命。

出于防疫安全考虑，除必要的训练任务外，哈军人员将保持与其他非相关人员的隔绝。

在出发前往俄罗斯之前，所有人员均接受了旨在检测冠状病毒感染情况的PCR检测。

值得一提的是，所有人员将每3天接受一次PCR检测，确保无人感染病毒。

阅兵前夕的所有训练及相关活动，都将严格遵照安全检疫防疫规范予以实施。

训练活动将在莫斯科郊外的阿拉比诺训练基地进行。

哈萨克斯坦受阅方阵的首次训练定于6月15日举行。

俄罗斯总统普京上月底在同该国国防部长绍伊古举行视频会议时宣布，将于莫斯科举办纪念卫国战争胜利75周年阅兵仪式。

普京说，阅兵式日期定于6月24日。1945年这一天，苏联红军在莫斯科红场举行了胜利大阅兵。

根据此前报道，俄罗斯总统普京26日在同哈萨克斯坦总统托卡耶夫举行电话会谈期间，邀请托卡耶夫总统出席阅兵仪式。托卡耶夫总统已经接受了邀请。

【编译：木合塔尔·木拉提】