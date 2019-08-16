韩联社：朝鲜16日早晨又发射2枚不明飞行器

哈通社/努尔-苏丹/8月16日 -- 据韩联社报道，韩国联合参谋本部16日表示，韩军探测到朝鲜当天上午8点1分许和16分许从江原道通川郡北部各向东部海域发射1枚类型不明的近程飞行器，飞行高度约30千米，飞行距离约230公里，最大速度超过6.1马赫。

位于半岛东海岸的通川郡部分辖区属于2011年划设的金刚山国际旅游特区，今天的发射位置距离韩朝军事分界线仅有50多公里，朝鲜在如此靠近韩国之处发射导弹较为罕见。

分析认为，朝鲜此次试射很可能针对正在进行的韩美联合军演。朝鲜近来的对外动作被视为«先美后韩»，作为对韩机构的朝鲜祖国和平统一委员会当天表示，我们对韩方已经无话可说，不再会面对面坐到对话桌前。与此形成对照的是，朝鲜国务委员会委员长金正恩最近致信美国总统特朗普展现示好态度，而特朗普一直宣称，朝鲜发射近程导弹不成问题。

这是朝鲜时隔6天再次发射飞行器，今年朝鲜共8次发射飞行器，近三周内就发射了6次。今天发射的武器很可能属于«新型武器三大体系»，即被称作«朝版伊斯坎德尔»的KN-23导弹、新型大口径可控型多管火箭炮、新型战术地地导弹之一。这三种武器都采用发射简易、机动性强的固体燃料，预计朝鲜今后将陆续汰换采用液体燃料的现役飞毛腿近程导弹。

【编译：木合塔尔·木拉提】