16日全国新增新冠病例350例 两地区增幅超10%
08:10, 17 六月 2020
哈通社/努尔苏丹/6月17日 – 哈国新冠疫情官方信息平台统计显示，6月17日哈全境新增新冠肺炎（COVID-19）确诊病例350例，单日全国增幅达2.3%。
其中，增幅最大的两个地区是巴甫洛达尔州和阿克莫拉州，均超过了10%。
16日全国共有259名确诊患者康复出院。
当天有4个地区共通报了7例确诊患者死亡病例。这也是自疫情爆发以来单日通报死亡人数最多的一天。
截至6月17日0时，哈萨克斯坦累计确诊新冠肺炎患者总数为15542人，其中康复出院人数为 9647人， 累计死亡病例 88人。
全国各地区16日新增病例（增幅）情况如下:
努尔苏丹市 - 87 (3,0%)
卡拉干达州 - 52 (3,3%)
巴甫洛达尔州 - 41 (10,7%)
阿拉木图市 - 35 (1,1%)
阿克莫拉州 - 22 (10,7%)
西哈州 - 21 (2,1%)
阿特劳州 - 17 (1,3%)
东哈州 - 12 (4,5%)
江布尔州 - 9 (1,8%)
奇姆肯特市 - 9 (0,8%)
阿克托别州 - 8 (1,5%)
库斯塔奈州 - 8 (3,4%)
北哈州 - 8 (6,8%)
阿拉木图州 - 7 (1,3%)
克孜勒奥尔达州 - 7 (1,4%)
曼格斯套州 - 4 (1,0%)
突厥斯坦州 - 3 (0,6%)
【编译：木合塔尔·木拉提】