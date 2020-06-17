16日全国新增新冠病例350例 两地区增幅超10%

哈通社/努尔苏丹/6月17日 – 哈国新冠疫情官方信息平台统计显示，6月17日哈全境新增新冠肺炎（COVID-19）确诊病例350例，单日全国增幅达2.3%。

其中，增幅最大的两个地区是巴甫洛达尔州和阿克莫拉州，均超过了10%。

16日全国共有259名确诊患者康复出院。

当天有4个地区共通报了7例确诊患者死亡病例。这也是自疫情爆发以来单日通报死亡人数最多的一天。

截至6月17日0时，哈萨克斯坦累计确诊新冠肺炎患者总数为15542人，其中康复出院人数为 9647人， 累计死亡病例 88人。





【编译：木合塔尔·木拉提】

全国各地区16日新增病例（增幅）情况如下:努尔苏丹市 -(3,0%)卡拉干达州 -(3,3%)巴甫洛达尔州 -(10,7%)阿拉木图市 -(1,1%)阿克莫拉州 -(10,7%)西哈州 -(2,1%)阿特劳州 -(1,3%)东哈州 -(4,5%)江布尔州 -(1,8%)奇姆肯特市 -(0,8%)阿克托别州 -(1,5%)库斯塔奈州 -(3,4%)北哈州 -(6,8%)阿拉木图州 -(1,3%)克孜勒奥尔达州 -(1,4%)曼格斯套州 -(1,0%)突厥斯坦州 -(0,6%)