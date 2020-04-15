今年第一季度哈萨克斯坦港口货物吞吐量达160万吨

哈通社/努尔苏丹/4月15日--年初以来，哈萨克斯坦港口的货物吞吐量达160万吨。

据哈萨克斯坦工业和基础设施发展部消息，根据今年第一季度的报告，哈萨克斯坦港口货物吞吐量达160万。

年初以来，已通过港口运输约6400个集装箱。 其中，超过50％的货物是通过阿克套-巴库货运线运输的跨里海货物。

2019年，哈萨克斯坦港口货物吞吐量达600万吨。 其中有220万吨石油、250万吨干货和140万吨轮渡货物。

据悉，为进一步增加货物吞吐量，相关部门正在计划库里克港口与伊朗和俄罗斯的里海港口之间开辟新的渡轮线问题。

总体而言，计划在2030年前将港口货物运输量增加至1800万吨，其中包括将集装箱运输量增加至30万吨。 在这方面，正在计划对阿克套港的基础设施进行现代化改造，并在库里克港建立一个码头，以处理散装货物。

截至目前，已通过港口出口约130万吨的货物（石油和石油产品，谷物，金属），该数据是2019年同期的98％。 进口量为22.49万吨（消费品、食品、建筑材料和水泥等），该数据比去年同期增加了102％。 2020年第一季度，港口对约6.08万吨过境货物进行了加工（食品，家用电器，药品），该数据是2019年同期的86％。

【编译：阿依波塔】