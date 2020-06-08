昨日新增新冠确诊病例165例 增幅1.3%
08:15, 08 六月 2020
哈通社/努尔苏丹/6月8日 – 全国累计新冠确诊病例12859例。
据哈国新冠疫情官方信息平台消息，2020年6月7日全天，哈萨克斯坦境内单日新增165例新冠肺炎（COVID-19）确诊病例，单日增幅1.3%。
通报出现新增病例的地区如下:
阿拉木图市 - 32 (1,1%)
努尔苏丹市 - 24 (1,0%)
卡拉干达州 - 18 (1,6%)
阿拉木图州 - 15 (3,5%)
奇姆肯特市 - 14 (1,5%)
西哈州 - 13 (1,6%)
阿特劳州 - 11 (0,9%)
巴甫洛达尔州 - 11 (4,3%)
江布尔州 - 7 (1,7%)
东哈州 - 5 (2,7%)
突厥斯坦州 - 5 (1,3%)
克孜勒奥尔达州 - 4 (0,9%)
曼格斯套州 - 3 (0,9%)
库斯塔奈州 - 2 (1,0%)
阿克莫拉州 - 1 (0,6%)
北哈州7日无新增病例。
7日全天共有241名确诊患者康复出院。
当天有三个地区通报了3例死亡病例。
截至6月8日0时，哈全国累计确诊新冠病例12859例，其中7376例已康复出院，56例病逝。
【编译：木合塔尔·木拉提】