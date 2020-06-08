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    昨日新增新冠确诊病例165例 增幅1.3%

    08:15, 08 六月 2020
    Photo: None
    哈通社/努尔苏丹/6月8日 – 全国累计新冠确诊病例12859例。

    据哈国新冠疫情官方信息平台消息，2020年6月7日全天，哈萨克斯坦境内单日新增165例新冠肺炎（COVID-19）确诊病例，单日增幅1.3%。

    通报出现新增病例的地区如下:

    阿拉木图市 - 32 (1,1%)

    努尔苏丹市 - 24 (1,0%)

    卡拉干达州 - 18 (1,6%)

    阿拉木图州 - 15 (3,5%)

    奇姆肯特市 - 14 (1,5%)

    西哈州 - 13 (1,6%)

    阿特劳州 - 11 (0,9%)

    巴甫洛达尔州 - 11 (4,3%)

    江布尔州 - 7 (1,7%)

    东哈州 - 5 (2,7%)

    突厥斯坦州 - 5 (1,3%)

    克孜勒奥尔达州 - 4 (0,9%)

    曼格斯套州 - 3 (0,9%)

    库斯塔奈州 - 2 (1,0%)

    阿克莫拉州 - 1 (0,6%)

    北哈州7日无新增病例。

    7日全天共有241名确诊患者康复出院。

    当天有三个地区通报了3例死亡病例。

    截至6月8日0时，哈全国累计确诊新冠病例12859例，其中7376例已康复出院，56例病逝。

    【编译：木合塔尔·木拉提】

    标签:
    哈萨克斯坦 社会 医疗卫生 黄金储备 新型冠状病毒
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