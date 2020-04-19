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    新冠肺炎：哈萨克斯坦累计确诊病例1661例

    12:05, 19 四月 2020
    Photo: None
    哈通社/努尔苏丹/4月19日 – 哈萨克斯坦新冠肺炎（COVID-19）确诊病例超过1600例。

    根据哈萨克斯坦新冠疫情官方信息综合发布平台统计（coronavirus2020.kz），截至2020年4月19日12：00为止，哈萨克斯坦全国范围内确诊新冠肺炎患者总数已达1661例（19日0时~12时新增32例），其中治愈出院382例，死亡17例。

    三大直辖市及14个州均有确诊病例，各地病例数分布如下：

    努尔苏丹市 – 371

    阿拉木图市 – 513

    奇姆肯特市 – 62

    阿克莫拉州 – 82

    阿克托别州 – 27

    阿拉木图州 – 41

    阿特劳州 – 79

    东哈州 – 8

    江布尔州 – 60

    西哈州 – 46

    卡拉干达州 – 90

    库斯塔奈州 – 15

    克孜勒奥尔达州 – 147

    曼格斯套州 – 12

    巴甫洛达尔州 – 22

    北哈州 – 29

    突厥斯坦州 – 57

    全国累计治愈患者总数为382人，分布地区如下：

    努尔苏丹市 – 172

    阿拉木图市 – 84

    奇姆肯特市 – 11

    阿克莫拉州 – 17

    阿克托别州 – 5

    阿拉木图州 – 8

    阿特劳州 – 21

    江布尔州 – 6

    西哈州 – 2

    卡拉干达州 – 5

    克孜勒奥尔达州 – 24

    曼格斯套州 – 1

    巴甫洛达尔州 – 1

    北哈州 – 18

    突厥斯坦州 – 7

    【编译：木合塔尔·木拉提】


    标签:
    哈萨克斯坦 医疗卫生 黄金储备 新型冠状病毒
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