哈境内新冠无症状感染者总数达16639人

哈通社/努尔苏丹/6月29日 – 昨日哈国新增新冠病毒无症状感染者1066人。

根据哈国新冠疫情官方信息平台数据，截至2020年6月29日，哈国境内无症状新冠病毒感染者总数已达 16639 人，其中28日单日 新增1066 人。

各地区无症状感染者数量（新增）如下：

努尔苏丹市 - 1455 (+65)

阿拉木图市 - 1537 (+14)

奇姆肯特市 - 1381 (+81)

阿克莫拉州 - 596 (+56)

阿克托别州 - 584 (+81)

阿拉木图州 - 1193 (+63)

阿特劳州 - 2153 (+148)

东哈州 - 586 (+41)

江布尔州 - 618 (+70)

西哈州 - 1071 (+53)

卡拉干达州 - 2239 (+127)

库斯塔奈州 - 389 (+7)

克孜勒奥尔达州 - 488 (+30)

曼格斯套州 - 543 (+41)

巴甫洛达尔州 - 303 (+61)

北哈州 - 715 (+99)

突厥斯坦州 - 788 (+29)

根据此前的报道，哈萨克斯坦卫生部6月6日发布消息称，将 单独公布无症状感染者数据 。 无症状感染者不被计入确诊患者总数，将被视为病毒携带者进行分项统计。

【编译：木合塔尔·木拉提】