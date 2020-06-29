哈境内新冠无症状感染者总数达16639人
08:23, 29 六月 2020
哈通社/努尔苏丹/6月29日 – 昨日哈国新增新冠病毒无症状感染者1066人。
根据哈国新冠疫情官方信息平台数据，截至2020年6月29日，哈国境内无症状新冠病毒感染者总数已达 16639 人，其中28日单日 新增1066 人。
各地区无症状感染者数量（新增）如下：
努尔苏丹市 - 1455 (+65)
阿拉木图市 - 1537 (+14)
奇姆肯特市 - 1381 (+81)
阿克莫拉州 - 596 (+56)
阿克托别州 - 584 (+81)
阿拉木图州 - 1193 (+63)
阿特劳州 - 2153 (+148)
东哈州 - 586 (+41)
江布尔州 - 618 (+70)
西哈州 - 1071 (+53)
卡拉干达州 - 2239 (+127)
库斯塔奈州 - 389 (+7)
克孜勒奥尔达州 - 488 (+30)
曼格斯套州 - 543 (+41)
巴甫洛达尔州 - 303 (+61)
北哈州 - 715 (+99)
突厥斯坦州 - 788 (+29)
根据此前的报道，哈萨克斯坦卫生部6月6日发布消息称，将 单独公布无症状感染者数据 。 无症状感染者不被计入确诊患者总数，将被视为病毒携带者进行分项统计。
【编译：木合塔尔·木拉提】