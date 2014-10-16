丰田汽车全球召回167万辆丰田和雷克萨斯

哈通社阿斯塔纳10月16日电，据外媒报道，丰田汽车10月15日宣布，将在全球范围内展开三起独立的主动召回，总共涉及167万辆汽车，含卡罗拉、皇冠和雷克萨斯品牌车型。在中国召回了9.37万辆一汽丰田制造的皇冠。

全球召回167万辆 根据丰田提供的数据，本次召回的167万辆汽车中，105万辆在日本，而615,000辆在其他市场。丰田品牌车型包括皇冠Majesta、皇冠、Noah、Voxy、卡罗拉、Rumion和Auris而雷克萨斯品牌车型包括IS、GS和LS。 三起召回中，涉及车辆数量均以十万辆计，具体情况如下： 1、制动故障涉及80万辆车，中国市场9.37万辆 第一起召回涉及802,000辆皇冠Majesta、皇冠、Noah及Voxy，制造时间为2007年6月和2012年6月之间。这些车辆在长时间使用后，制动总泵内部油封可能出现龟裂，导致制动液发生渗漏，警告灯点亮，制动性能下降，存在安全隐患。 中国召回车辆属于该起召回范畴，天津一汽丰田汽车有限公司已经根据《缺陷汽车产品召回管理条例》的要求，向国家质检总局备案了召回计划，决定自2014年11月15日起，召回2009年12 月1日至2012年6月14日期间生产的部分皇冠汽车，共计93,700辆。 天津一汽丰田汽车有限公司将为召回范围内的车辆免费更换制动总泵内部油封，同时检查真空助力器，对有制动液渗漏到助力器的车辆免费更换真空助力器，以消除安全隐患。 2、76万辆输油管缺陷 该召回在全球总计涉及759,000辆汽车，包括在美国的423,000辆。车辆的输油管在较恶劣工况下可能泄露，存在失火风险。本次召回的车辆中，部分也涉及第一起召回。

3、19万辆排放系统故障 丰田还在日本召回190,000辆前轮驱动构型的卡罗拉Rumion和Auris，生产时间介于2006年10月和2014年10月之间。这些车辆燃油蒸发排放控制装置存在缺陷。 丰田今年再现大召回 根据盖世汽车网统计，本次召回是丰田第四次单日宣布召回100万辆以上汽车。虽然不像通用汽车已经召回了3,000万辆，但规模也已经惊人。 仅4月，丰田就在全球召回了639万辆汽车，是其有史以来第二大规模单次召回。2009至2010年，丰田曾因踏板门召回上千万辆汽车。