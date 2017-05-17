一季度我国进出口贸易额达168亿美元

哈通社阿斯塔纳 -- 据Kazakh Invest公司发布的数据，1-3月份我国进出口贸易额达168亿美元，同比上涨24%。其中，出口108亿美元，增长30%，进口60亿美元，增长15%，加工品占出口额的31%。

原材料出口总值达74亿美元，同比增长34.5%。原油出口61亿美元，增长35%，出口量略有下降，由16.1万吨减至15.9万吨，平均出口价格上涨37%，由每桶38美元增至53美元。其中，78%的原油供应欧盟国家。对乌克兰、中国、乌兹别克斯坦的天然气出口增长9%，由2.57亿美元增至2.8亿美元；对中国、俄罗斯的铜矿石出口增长2倍，由0.67亿美元增至1.82亿美元；对俄罗斯、乌克兰、芬兰的煤炭出口增长1.4倍，由0.615亿美元增至1.46亿美元；对俄罗斯、中国的铁矿石出口增长60%，由0.85亿美元增至1.34亿美元；对俄罗斯、乌兹别克斯坦、中国的锌矿石出口增长1倍，由0.26亿美元增至0.53亿美元。

非原料出口大幅增长。对中国、日本、俄罗斯、韩国和美国的铁合金出口增长49%，由3.264亿美元增至4.864亿美元；对荷兰、吉尔吉斯斯坦和俄罗斯的石油产品出口增长72%，由1.465亿美元增至2.52亿美元；对中国、土耳其、越南的锌出口增长72%，由1.13亿美元增至1.94亿美元；对中国、阿联酋、英国的铜出口增长17%，由4.53亿美元增至5.33亿美元；对阿富汗、阿尔及利亚、波兰、土耳其的丙烷和丁烷出口增长9%，由0.44亿美元增至0.47亿美元；对希腊、意大利和土耳其的铝出口额增长31%，由0.76亿美元增至0.99亿美元。

成品出口额达6.56亿美元，同比增长2%。对美国、波兰、丹麦的黄磷出口增长9%，由0.44亿美元增至0.47亿美元；对俄罗斯、塔吉克斯坦、白俄罗斯的条钢出口增长近1倍，由900万美元增长1700万美元；对中国、阿根廷的肥料出口增长1倍，由600万美元增至1300万美元；葵花籽油出口增长1倍，由600万美元增至1200万美元；对俄罗斯和塔吉克斯坦的变压器出口增长2倍，由300万美元增至1000万美元。

一季度对欧亚经济联盟国家的出口额增长39%，由8亿美元增至12亿美元，其中，对俄罗斯出口11亿美元，占该地区出口量的91.6%；加工品出口7.057亿美元，占该地区出口量的60%。对欧盟国家出口56亿美元，占总出口额的52%。对中国出口12亿美元，同比增长33%，主要受益于铜、铁合金、铀、铜矿石和锌出口增长。

一季度哈实现进口总额60亿美元，同比增长15%。其中，自俄罗斯进口石油产品，由1.31亿美元增至2.44亿美元；自俄国、俄罗斯、印度进口药品，由1.75亿美元增至2.06亿美元；自中国、越南、俄罗斯进口手机，由1.39亿美元增至1.75亿美元；自俄罗斯、乌兹别克斯坦和土库曼斯坦进口石油气，由1.07亿美元增至1.31亿美元；自俄罗斯和日本进口轻型汽车，由0.66亿美元增至0.925亿美元。

【编辑：木合塔尔·木拉提】