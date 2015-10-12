日媒：朝鲜最多或已拥有16枚核武器

哈通社阿斯塔纳10月12日电 据日本共同社消息，美国智库科学国际安全研究所推测，截至去年年底朝鲜拥有10至16枚核武器。

朝鲜在10日庆祝朝鲜劳动党建党70周年的阅兵仪式上展示了疑似为改进了的洲际弹道导弹"KN08"。这显示出朝鲜为弥补常规军力因装备老化而不及美韩的劣势，加深了对核武器及导弹的依赖。 不仅是美国，中国也不承认朝鲜是核武器国家，但其核武器数量足以在军事上威慑他国。

负责美国本土防卫的美军北方司令部的司令戈特尼表示，朝鲜有能力向美国本土发射搭载核弹头的"KN08"，强调必须采取万全对策。

另一方面，美国国务院否定上述分析。随着朝鲜核武器及导弹研发的进展，认为朝鲜事实上已成为核武器国家的美国军方与坚持"政治性说辞"的国务院的态度存在明显分歧。

今年5月，朝鲜试射了名为"北极星1"的潜射弹道导弹。虽然"北极星1"还远未达到实战部署阶段，但是配合难以侦查的地面移动式导弹，朝鲜拥有作为威慑战略常用手段的核报复攻击能力。美国军方认为"朝鲜估计美韩会避免发展成全面战争，有可能更加大胆地做出局部挑衅行为"。

朝鲜还在推进反舰巡航导弹和远程火箭炮的研发及部署。朝鲜似乎模仿了中国不让美军等靠近本国近海的"反介入和区域阻绝战略"，作为"朝鲜半岛有事"时美军作战基地的日本的地理位置重要性有可能增加。