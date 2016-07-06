经济低迷令俄罗斯人恐婚 结婚率大降16%

哈通社阿斯塔纳7月6日电 据俄罗斯《独立报》报道称,经济难关当头,俄罗斯再度面临新的人口危机。今年1至5月,仅有27.54万对新人步入婚姻殿堂,较去年同期下降16%。

俄罗斯统计局日前公布的数据令人忧心忡忡,倘若这一趋势持续到年底,届时每千名俄居民中,仅有6.6对新登记结婚的夫妻,几乎逼近2000年6.2对的最低值。彼时,俄罗斯刚走出上世纪90年代时的人口危机。



自2000年起,俄结婚率不断上升,直至2011年达到千人9.2对的峰值。此后,数字又开始回落,在2015年末时降至7.9对。



结婚率一直是衡量国家经济状况的晴雨表。俄现实经济研究所所长尼基塔·伊萨耶夫指出:"组建家庭、生育子女需要物质投入。很多年轻人只会在笃信自己有能力维持一定生活水准时,才会下决心成家。"当价格上涨、收入下降、住房问题难以解决时,组建家庭的计划落实起来尤为复杂。2015年,单是儿童食品的价格便同比上涨了20.4%。



他强调:"如今人们已意识到,此次危机并不会像2008-2009年的金融危机一样转瞬即逝。它所导致的后果之一便是结婚率下降。民众对经济的信心丧失速度极快,但恢复起来相当缓慢。1998年危机过后便是如此,如今也不例外。"



今年头5个月的另一数据也不容乐观--俄人口重回自然衰减之势,逝者人数较新生儿多4.16万。不过,年底时有望恢复正增长。