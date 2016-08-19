达尼亚尔•叶留斯诺夫：成为奥运冠军是我持续了16年的梦想

哈通社里约热内卢8月19日电（记者昆苏力坦•沃塔尔拜）在巴西里约热内卢举行的第三十一届夏季奥运会上，我国小将达尼亚尔•叶留斯诺夫夺得男子拳击69公斤级冠军，连续第四届为哈萨克斯坦摘得这一重量级的金牌。

哈通社记者对这位新晋奥运冠军进行了专访，全文如下：



记者：祝贺你赢得金牌！



达尼亚尔：谢谢！



记者：期待这样一场胜利已经很久了吧？



达尼亚尔：整整16年了。2000年悉尼奥运会上，当别格札特•萨塔尔汗诺夫和叶尔马罕•伊布拉伊莫夫夺得金牌的时候，我还是一个孩子。也就是在那个时候，我萌生了向他们一样成为奥运冠军的梦想。为了这个梦想，我努力成为了拳击运动员。如今，我终于实现了这一目标。只要踏实的追逐梦想，人生不会辜负你的拼搏。



记者：拿到金牌那个晚上，一定睡了一个好觉吧？



达尼亚尔：不，正好相反！一整晚我的电话都在响个不停，亲朋好友的祝贺潮水般的把我淹没了，我的喜悦也成为了所有人的喜悦。这样的时候，我也没法关机去睡觉嘛。我向每一个祝贺我的人表达了谢意，一晚上，我都在回复这些祝贺我的人。



记者：在此之前，你已经拿到了除奥运冠军之外的几乎所有冠军头衔，如今这最后一个头衔也被你收入囊中。奥运金牌的"味道"如何？有什么可以和我们分享的感受吗？



达尼亚尔：我得说，奥运金牌的"味道"别有风味。当金牌挂在我的脖子上后，我忍不住连续亲吻了奖牌好几次，还咬了一下。心里不住的问自己"真的成为奥运冠军了吗？"。说句实话，我到现在都感觉自己还在梦里一样。或许，只有回到国内以后，我才能从梦境一样的状态中，恢复到现实里来吧。我现在几乎失去了一切对现实的感受，整个人飘着一样，老觉得明天还有比赛要打。



记者：第一个对你的胜利表示祝贺的人是谁？



达尼亚尔：我的父亲。他是我的教练，无论我胜利还是失败，他永远都是第一个向我表示祝贺或安慰的人。第二个祝贺我的，是我母亲。今年，向我表示祝贺的家人比过去多了不少，除了妻子以外，还多了一个人--我即将满一岁的儿子。我要将我的胜利献给我的家庭，献给我的祖国。



记者：感谢你的父亲培养出了像你这样一位奥运冠军，有什么礼物是要献给你的父亲的吗？



达尼亚尔：我对父亲的感激是无限的，送什么都不为过。为了培养我，他老人家付出了太多心血。我没办法用语言来形容我父亲的付出。过去我常向父亲撒娇，要父亲满足一些我在物质上的要求，包括买辆汽车之类。而只要不是特别过分，父亲向来都会设法满足我，不让我感觉和其他同龄人之间有什么差距。如今，我也有能力养活父亲了，现在到了父亲向我提要求，让我给他买这个买那个的时候了（笑），不管父亲要什么，我都会满足他的。



记者：你已经结婚了，现在是和父母一起住还是分户单过？



达尼亚尔：我结婚刚一年，和父母一起住。



记者：今后仍计划一起住吗？



达尼亚尔：是的，我会和父母一直住在一起。我是家中的幼子，有义务为父母养老送终。



记者：今后还有什么计划？



达尼亚尔：过去只有一个目标，那就是赢得奥运冠军。目标实现了，今后的计划，我打算在平安归国之后，再做考量。



记者：归心似箭了吧？



达尼亚尔：那当然！我人生中最重要的珍宝--我的家人都在国内呢。我的母亲、我的挚爱还有我心头肉般的儿子都在等着我回去呢，我又怎么能不归心似箭呢？但我不能把队友们撂在这里自己回国啊，我们也是有纪录的，要一起行动。



记者：感谢你接受采访！（编译：木合塔尔·木拉提）