萨金塔耶夫出席上合组织政府首脑理事会第16次会议

哈通社/索契/12月2日 -- 哈萨克斯坦政府总理巴赫特詹·萨金塔耶夫1日在俄罗斯索契出席上海合作组织政府首脑理事会第16次会议。

俄罗斯总理梅德韦杰夫、吉尔吉斯斯坦总理伊萨科夫、塔吉克斯坦总理拉苏尔佐达、乌兹别克斯坦总理阿里波夫、巴基斯坦总理阿巴西和印度政府代表出席会议。

萨金塔耶夫在讲话中表示，虽然各国逐步走出全球金融危机阴影，但全球经济仍然面临着威胁。为保障上合组织各成员国稳定持续发展，要进一步加强多边合作关系。因此，积极落实上合组织多边经贸合作伙伴项目和组织框架下的联合活动，以及上合组织2025年发展战略具有重要作用。

政府总理指出，哈萨克斯坦计划加强区域一体化进程和邻国之间的合作关系。他同时还强调，作为内陆国家，哈萨克斯坦有望促进"光明大道"经济项目与欧亚经济联盟一体化进程和中国"一带一路"倡议的对接。



萨金塔耶夫还称，上合组织成员国地理位置对交通运输领域的发展非常便利。为促进相互经贸关系，要进一步推动交通基础设施的发展。

"我们非常高兴上合组织成员国政府间关于国际道路运输创造舒适条件协议的委员会开始了自己的使命。此外，我们准备好签署道路发展相互协议。"总理说。

萨金塔耶夫还强调，要进一步推动数字化科技、食品安全、银行业和中小企业之间的发展。

【编译：小穆】