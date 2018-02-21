16位世界级拳击手将在阿斯塔纳一比高下

哈通社/阿斯塔纳/2月21日-据阿斯塔纳市政府消息，哈萨克斯坦文化和体育部部长阿热斯坦别克•穆哈梅迪吾勒今日接见了我国轻重量级(WBA超级)和次重量级(WBA)选手贝布特•舒门诺夫。

舒门诺夫向部长介绍，阿斯塔纳计划举办的拳击赛，将有16位世界级职业拳击手前来参加。其中还有卡塔尔王室成员谢赫•法赫德•本•哈立德•阿勒萨尼，不仅如此，卡塔尔现任埃米尔(国王)塔米姆•本•哈马德•阿勒萨尼也将出席此次活动。比赛由美国金牌主持人迈克尔-巴菲尔主持举办。参加比赛的主要拳击手有罗伯托•杜兰德、大卫•海耶、豪尔赫•利纳雷斯、哈斯姆•拉赫曼、扎布•豪达。此外，WBA(世界拳击协会)高层人员也将一同前来。



交谈期间，部长表示，WBA董事会将在阿斯塔纳召开会议。阿热斯坦别克强调了在阿斯塔纳举办这样一个大型活动的重要性，并指出拳击领域将促进我国发展。他还指出，文化和体育部将为该会议的圆满举行创造一切条件。



此外，舒门诺夫也感谢了部长对我国职业拳击发展的大力支持。



他说："我认为，阿斯塔纳将成为拳击界的重要平台。我相信这一系列的活动将推动我国职业拳击领域的发展。"



值得一提的是，WBA董事会会议和拳击比赛将定于今年7月初举行，此决定得到了我国文化和体育部、阿斯塔纳市市长办公室以及我国职业拳击联合会的一致同意。



【编译：达娜】