哈萨克斯坦总统托卡耶夫向第16届欧亚媒体论坛致贺信

哈通社/阿拉木图/5月23日 - 主题为《当今世界：真实转型？》的第16届欧亚媒体论坛22日在阿拉木图开幕。

在论坛框架下举行的大会上，哈萨克斯坦新闻和社会发展部部长达吾然•阿巴耶夫宣读了哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特•托卡耶夫致欧亚媒体论坛的贺信。



贺信中，总统对此次论坛的顺利举行表示诚挚的祝贺。



"距今15年前，欧亚媒体论坛首次举办，众多媒体人齐聚一堂，就重要的话题进行了广泛的讨论。举办论坛的初衷，源于在2001年纽约发生的重大事件后，对世界地缘政治发生重大变化所产生的思考。媒体论坛每年讨论的议题，都是当前世界和区域最热点、最尖锐的内容。"总统在贺信中说。



哈萨克斯坦总统强调指出，来自60个国家的近700多位嘉宾出席了此次论坛，而相关活动的参与者总数接近7500人。



哈斯穆-卓玛尔特•托卡耶夫说："哈萨克斯坦正在走向发展的关键时期。今年6月9日，哈萨克斯坦将举行的非例行总统选举，受到了国际社会的广泛关注。作为现任总统，我将确保选举的公正、公平和民主性。也因此，我支持国际观察团和国际媒体代表参与到对选举的监督当中来。"



与此同时，总统还关注到了国际社会对如何保障人民免受非法信息传播的侵害问题的忧虑，以及通过使用数字化技术广泛参与选举和政治进程的讨论。



"社会团体对互联网和社交媒体的负面影响，特别是对青少年群体的负面影响表达了忧虑。全新的事物以及伴随其出现的风险，需要人们建立起相应的免疫体系。要找到所有这些问题的合适答案，都需要媒体行业的从业者们加强广泛的联系和对话研究。"总统说。



【编译：木合塔尔·木拉提】