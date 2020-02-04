去年哈萨克斯坦人从自动取款机中提取了近16万亿现金

哈通社/努尔苏丹/2月4日 – 统计分析网站finprom.kz提供的数据显示，2019年1~12月期间，使用哈萨克斯坦及外国发行商发行的银行卡，在哈萨克斯坦境内提取的现金总额达15.9万亿坚戈。这一数据较2018年同比增长了20%。

通过支付卡进行的现金支付交易额份额一年内从70.8％下降至54.5％。通过无人取款机终端提取的现金数额在总体交易额中的占比为86.5%（13.8万亿坚戈）。这一数据在2018年为85.4%（11.3万亿坚戈）。

哈萨克斯坦境内，2019年提取现金金额最多的地区是阿拉木图市（4.1万亿坚戈）和努尔苏丹市（1.8万亿坚戈）。位列前五的地区还包括突厥斯坦州和奇姆肯特市（各1.6万亿坚戈），以及卡拉干达州（1.1万亿坚戈）。

自动取款机终端保有量最多的地区是：阿拉木图市2200台，努尔苏丹市1300台，卡拉干达州956台，突厥斯坦州和奇姆肯特市各914台。

截至2019年年底，哈国全境共有自动取款机终端1.13万台，较2018年增长2.7%。年内，没有现金提取功能的自动柜员机数量减少了15.2％。

【编译：木合塔尔·木拉提】