世卫组织：过去一周每日新增病例超过16万

哈通社/日内瓦/7月2日 --世界卫生组织（WHO）在1日的每日公告中称，目前向世卫组织报告的2019冠状病毒病病例达到1035万例，死亡50.8万例。

世卫组织还指出，过去一周，每天新增病例超过16万。到目前为止，60%的病例是在上个月一个月当中报告的。

世卫组织的统计数据基于各国的官方确认数据。

7月1日，世卫组织发布第163期疫情报告，报告显示，截至欧洲中部时间1日10时，世界报告新冠肺炎确诊病例超过1035万，达10357662例，比前一天增加163939例；死亡病例超50.8万，达508055例，比前一天增加4188例。

从世卫组织区域看，美洲是确诊病例最多的地区，占全球病例的约一半，达5218590例；美洲地区死亡病例超过24.9万，达249318。其中，美国确诊病例为2573393例，死亡病例126573例，均居世界第一。

截至7月1日全球确诊患者最多的10个国家分别是：美国（2,573,393），巴西（1,368,195），俄罗斯（654,405），印度（585,493），英国（312,658），秘鲁（282,365），智利（279,393），西班牙（ 249,271），意大利（240,578）和伊朗（227,662）。

【编译：木合塔尔·木拉提】