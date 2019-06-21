财政部：查获17起中国货物走私案 涉案金额1.34亿坚戈

哈通社/努尔-苏丹/6月21日 -- 哈萨克斯坦财政部国家收入委员会20日发布消息称，近期查获了17起经吉尔吉斯向哈萨克斯坦非法走私中国货物的案件，涉案金额达1.34亿坚戈。

国家收入委员会副主席扎伊达尔•恩卡尔巴耶夫表示，由于哈萨克斯坦加大了对哈中边境"影子经济"的打击力度，部分无良供应商开始尝试借道吉尔吉斯将货物出口至哈萨克斯坦。



部分供应商还注册了虚假的公司，并从事与其注册业务无关的商业活动。有关部门已经就此向法院提出了诉讼，并已有4家企业的注册信息被宣布无效。



此外，对电子发票进行的审计分析发现部分供应商存在偷税漏税的情况。



据恩卡尔巴耶夫介绍，2019年2月-3月期间，中国供应商经哈萨克斯坦将蔬菜和水果等货物运至吉尔吉斯，随后又在不到一天内将这些产品重新以低价出口至哈萨克斯坦。



"通过冒名于此毫无关系的纳税人名义，共有总额1.34亿坚戈的货物出口至哈国。相关案例共计17起。2019年5月6日，国家收入委员会协同内务部和阿拉木图州经济部门，扣押了运输这些来自中国的蔬菜和水果货物的车辆。目前正在进行检查工作。"他说。



与此同时，行政和刑事调查也已启动，将对非法走私行为的相关情况进行查证。



委员会副主席指出，企业违规行为中，货物登记和销售不公开、违规开发票、违规使用收银机等问题尤为突出，政府将持续对此加以整改。



【编译：木合塔尔·木拉提】