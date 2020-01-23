武汉肺炎死亡人数达17人 确诊440人 武汉市封闭对外交通

哈通社/北京/2月23日 -- 新型冠状病毒感染的肺炎疫情正在中国境内迅速蔓延。据该国官方媒体报道，截至1月22日北京时间24时，全国确诊新型肺炎550例，死亡17例。

据新华社报道，中国国家卫生健康委员会23日发布疫情最新数据：2020年1月22日0-24时，24省（区、市）报告新增确诊病例131例，新增死亡患者8例，其中，男性5例，女性3例，除1例53岁以外，其余均为65岁以上老年人，80岁以上5例，分别患有癌症术后、肝功能损坏、高血压、冠心病、糖尿病、帕金森等慢性、基础性疾病。13省（区、市）报告新增疑似病例257例。全国共有25个省（区、市）报告疫情，新增河北、辽宁、江苏、福建4个省。

截至1月22日24时，国家卫健委收到国内25个省（区、市）累计报告新型冠状病毒感染的肺炎确诊病例571例，其中重症95例，死亡17例（均来自湖北省）。13个省（区、市）累计报告疑似病例393例。

境外通报确诊病例：中国香港1例，中国澳门1例，中国台湾1例；美国1例，日本1例，泰国3例，韩国1例。

目前追踪到密切接触者5897人，已解除医学观察969人，尚有4928人正在接受医学观察。

武汉市新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控指挥部发布通告：自2020年1月23日10时起，武汉全市城市公交、地铁、轮渡、长途客运暂停运营；无特殊原因，市民不要离开武汉，机场、火车站离汉通道暂时关闭。

中国武汉市2019年12月起爆发不明原因肺炎疫情，病原体初判为新型冠状病毒，联合国世界卫生组织（WHO）已命名为2019-nCoV（2019新型冠状病毒）。

【编辑：木合塔尔·木拉提】