哈通社阿斯塔纳8月10日电 今天是哈萨克民族之魂阿拜•库南拜耶夫诞辰171周年。 阿拜•库南巴耶夫（原名为易卜拉希姆•库南巴耶夫）1845年8月10日出生于东部哈萨克草原的一个显赫家族，是哈萨克斯坦伟大诗人、哲学家、教育家、作曲家，哈萨克现代文学的奠基人，他从小博闻强记，接受了良好的教育，在少年时期就跟随父亲学习管理家族和部落事宜。按照既定的人生，阿拜应子承父业成为一名部落首领，但他最终选择了"文化救亡"的道路。阿拜不仅是哈萨克现代文学的奠基人，更是整个民族的现代思想启蒙者，被誉为"哈萨克的民族之魂"。

苏联哈萨克作家阿乌埃佐夫根据阿拜生平创作的140万字鸿篇巨制《阿拜之路》，是哈萨克文学史上的里程碑，法国文学家路易•阿拉贡称它是"20世纪最优秀的文学作品之一"。这部作品史诗般描绘了阿拜乃至当地整个哈萨克部族波澜壮阔的历史，被授予苏联国家奖和列宁勋章，并被译成116种文字出版。



阿拜逝世后，他的作品被结集出版，书中宣扬的人本主义、追求科学与真理的思想直接促成了哈萨克现代知识分子阶层的形成，并为哈萨克在现代社会中的定位指明了方向。正如纳扎尔巴耶夫总统指出："（阿拜）丰富了我们民族的精神宝库，为它注入了崭新的特征......（他）直接影响了哈萨克族20世纪的社会思想。"



东哈州赛梅市阿拜博物馆里，如今保存着详实的照片和实物等资料，清晰记录了阿拜在这座城市的生活：在学习过程中，阿拜的社会声望不断提高，并在1876年被推选为附近乡镇的乡长。他锐意进取，推行了一系列改革措施，包括取消苛捐杂税和权贵们的某些特权等，却招致了守旧势力的疯狂反扑，并卷入了一桩诬告案。为官仅仅3年后，阿拜不得不挂冠而去，但他依然怀抱改变社会的美好愿望。1885年，他当选塞米巴拉金斯克地区5个县的首席法官，起草并签署了具有现代民主性质的全新法案，并期望将其付诸实施。然而，这次不仅是沙俄当局和哈萨克权贵不能容忍，连有些不明真相的民众也开始攻击阿拜。一年之后，愤懑而无奈的阿拜彻底断绝了为官之念，专心从事写作。到1904年去世之前，他共创作了200多首诗歌，数量虽然不多，但题材十分丰富，其中许多是蕴含机锋的精品之作。



如今在哈萨克斯坦，关于阿拜的研究、著作和各种出版物数不胜数，几乎所有的城市、村镇，都有以阿拜命名的街道、公园和学校。阿拜的作品不仅遍布哈萨克斯坦，还被翻译成了多种语言，影响力远达世界诸多国家。哈萨克斯坦著名作家穆赫塔尔•阿吾耶佐夫创作的经典文学作品《阿拜之路》，已经被翻译成了116种语言，影响了世界各地数以百万计的读者。



阿拜的作品早已超越了民族，成为全人类的财富。联合国教科文组织将他定为世界文化名人，并将1995年定为"阿拜年"，许多国家组织了阿拜专题学术研讨会。伊斯坦布尔、莫斯科、北京、柏林等城市也有以阿拜命名的街道或雕像。（编译：金桥）