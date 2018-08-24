阿拜诞辰173周年纪念活动在阿斯塔纳举行

哈通社/阿斯塔纳/8月24日-23日，在"精神文明复兴"规划框架内， "阿拜世界"文化音乐活动在位于阿斯塔纳市的阿拜纪念碑前举行，以纪念阿拜诞辰173周年。

本次活动旨在宣传阿拜精神，传承伟人的文化遗产，使年轻人向往更崇高的精神世界。



阿斯塔纳市副市长叶尔梅克•阿曼沙耶夫和我国著名阿肯纳斯普别克•阿依特吾勒出席活动并举行献花仪式。



"阿拜是哈萨克精神文明中最为璀璨的一颗明星，是一位重建了自己时代的伟大诗人。" 阿依特吾勒在讲话中说。



"阿拜不仅是东方诗歌文化的伟大继承者，也是菲尔多西、阿里希尔•纳沃伊等伟大思想家们的追随者，是精神文明的奠定者。" 副市长说。



活动期间，我国艺术家肯杰哈利•米尔吉赫拜、歌手叶尔兰•热斯哈利等人为观众献上了阿拜的歌曲作品；阿斯塔纳市国家学术交响乐团为观众带来了冬不拉演奏等表演；而青年阿肯们朗诵了阿拜的经典诗歌作品。



此外，以"阿拜遗产-哈萨克斯坦人民最宝贵的财富"为主题的书展也在此举行。



值得一提的是，此次活动聚集了众多学者、退伍军人、政府代表、公共协会代表、青年组织代表、教育界代表以及城市居民。



【编译：达娜】