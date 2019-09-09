阿拜175周年和法拉比1150周年庆典筹备事务讨论会议在总统府举行

哈通社/努尔-苏丹/9月9日 – 哈萨克斯坦国务秘书玛拉特·塔金9日在总统府主持召开了关于阿拜·库南拜吾勒175周年纪念筹备委员会会议。

国务秘书在会上指出，保护和传承作为国家 «文化代码» 的阿拜精神遗产，是«精神文明复兴»国家规划的最重要方针之一。

筹备委员会此次会议中主要讨论了明年在庆祝175周年期间，将举办的各类活动和项目的计划方案。

相关方案包括将阿拜作品翻译成外文并出版发行、拍摄于阿拜历史有关的纪录片、在联合国教科文组织举办阿拜学国际研讨会等。

根据计划，明年首都将举办旨在纪念阿拜的国际性会议。同时，文体部以及各地地方政府也将组织各种类型的活动，诸如快闪、博览会、晚会、音乐节等，以不同方式展示、传承和宣传伟大思想家的精神文化遗产。





玛拉特·塔金在会上提出了三个建议：以«阿拜»命名塞梅市机场；将国家文学艺术奖命名为«阿拜国家文学艺术奖»；在哈萨克斯坦驻外使馆中设立«阿拜中心»。塔金提议委员会考虑这些建议并上报总统。

根据要求，政府应在2019年10月1日前向国家委员会提交关于阿拜175周年庆典的筹备方案。

当天，国务秘书还主持召开了关于庆祝阿布纳斯尔·阿尔法拉比1150周年庆典的专项会议。

会议讨论了庆祝的具体计划，包括在阿尔法拉比大学成立法拉比国际研究中心，举办讨论法拉比对世界文明发展贡献的国际研讨会等。此外，还将整理、翻译和出版相关的研究著作，制作纪录片和电视节目。国内各所大学将举办旨在宣传法拉比文化遗产的研讨会和文化活动。