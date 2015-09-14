最新统计：哈萨克斯坦人口增至1756.3万

哈通社阿斯塔纳9月14日电 据投资和发展部统计委员会消息，截止2015年8月1日统计显示，哈萨克斯坦人口总数为1756.3万人，较去年同期增加25.46万人，增长1.47%。其中，城市人口998.32万人（占总人口的56.8%），农村人口758.01万人（43.2%）。

统计显示，今年前7月，哈萨克斯坦人口增加14.56万人，增幅0.8%；国内新生婴儿人数为23.15万人，出生率为每1000人当中22.72人；死亡人口为8万，同比增长1.8%，死亡率为每1000人当中7.85人；人口自然增长15.16万人，较去年同期的15.28万减少1200人（0.8%），人口自然增长率为每1000人当中14.87人。

数据显示，2015年1月-7月，国内新生儿死亡人数为2263人，较2014年同期减少6.1%，新生儿死亡率由去年同期的10.42%降低至9.77%。其中，因早产死亡的新生儿为1166人（51.5%），因先天性畸形死亡的新生儿为490人（21.7%），因呼吸系统疾病死亡的新生儿为160人（7.1%），其它原因死亡的新生儿为121人（5.3%）。 统计显示，2015年前7月，获得居留许可的外国公民人数为9689人，较2014年同期增长0.2%，移民国外的人数为15615人，同比增长7.4%；社会增加数（移入人口减掉移出人口）为-5926人；移民流动国主要为独联体国家，占移入人数的86.4%和移出人数90.1%；而国内流动人口较2014年同期增长27.1%，为265679人，流动人口顺差（迁入人口减掉迁出人口）最大的地区包括：阿拉木图市（25229人）、阿斯塔纳市（437人）、阿克莫拉州（1694人）、库斯塔奈州（650人）、曼格斯套州（595人）和阿特劳州（21人）。（编译：塔布斯）