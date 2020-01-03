今年是阿拜•库南拜吾勒诞辰175周年

哈通社/努尔苏丹/1月3日 – 根据哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特•托卡耶夫签署的总统令，哈萨克斯坦今年将举行一系列隆重的庆祝活动，纪念哈萨克伟大的诗人、哲学家、教育家、作曲家、哈萨克书面文学的奠基人阿拜•库南拜吾勒诞生175周年。

阿拜•伊布拉希姆•库南拜吾勒（哈萨克语：Абай Ибраһим Құнанбайұлы，1845年－1904年），生于哈萨克斯坦塞梅州青格斯山区卡斯卡布拉克山乡。

他被誉为哈萨克诗圣，以纯洁精炼的语言和现实主义手法创作了大量的诗歌、散文、长诗和哲学作品，为哈萨克族的诗歌发展开辞了新的道路。

他通过精巧的构思、精炼的语言对哈萨克草原现实生活进行了深刻入理的剖析，并提出了尖锐和具有说服力的评判。

阿拜至逝世前写了近二百首诗，另外还翻译和改写了普希金，莱蒙托夫等人的五十多首诗。

这些诗，从数量看并不算多，但其中有不少诗是具有审美价值的珍品。

在阿拜各种题材的诗歌中被收进中小学课本的估计不少于五十首。

阿拜的«八行诗»，«致姑娘»已被配上曲调，至今还在群众中演唱。

阿拜是诗人也是伟大的思想家。他在哈萨克历史最黑暗，最严酷的年代，给他的同胞指明了前进的方向，他的思想哺育了整整一代哈萨克人。

联合国科教文组织将其列入世界文化名人予以纪念。

关于阿拜的书籍有： 《阿拜箴言录》（1994年），译者粟周熊 《阿拜—哈萨克草原上的北极星》，作者郑振东 《阿拜之路》是穆合塔尔•阿乌埃佐夫（1897年－1961年）根据哈萨克诗圣阿拜•库南拜吾勒生平道路创作的历史小说，向世人展示了阿拜为振兴哈萨克民族创立的历史功勋。《阿拜之路》是世界文学名著，被誉为哈萨克民族的百科全书，有人把《阿拜之路》称作«哈萨克民族的红楼梦»。1942年《阿拜之路》第一部上卷出版，1947年第一部下卷出版并获前苏联国家最高文学奖。1952年第二部上卷出版，1956年第二部下卷出版，全书于1959年获列宁文学奖。《阿拜之路》已被译成116种文字在世界各地出版。

2020年，阿拜诞生175周年科学研讨会和庆祝活动在首都努尔-苏丹举行。此外，庆典活动将在联合国教科文组织（UNESCO）和突厥文化国际组织（TURKSOY）框架下举行。

【编译：木合塔尔·木拉提】