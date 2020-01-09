托卡耶夫总统：纪念阿拜175周年诞辰旨在实现国民意识的发展

哈通社/努尔苏丹/1月9日 – 哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫9日在总统府官网发表了题为《阿拜与21世纪的哈萨克斯坦》的署名文章。

总统在文中表示，2020年是哈萨克斯坦著名思想家、文学家阿拜·库南拜诞辰175周年。

总统在文章中强调指出，阿拜诞辰175周年之际，哈萨克斯坦将在全国范围内，以及国际层面组织、举办一系列盛大的活动。

为此，哈萨克斯坦官方已经组建了旨在筹备相关庆典工作的委员会并投入了筹备工作，将以最合适的、最隆重的方式纪念和庆祝这位伟人的诞辰。

«但举办这些活动的目的不是为了庆祝而庆祝，而是为了开阔我们的眼界，从精神层面实现意识的提升与发展。»托卡耶夫总统在文中强调称。

他表示，在哈萨克斯坦的历史上，阿拜·库南拜吾勒以一位伟大的思想家、教育家、诗人、哈萨克现代文学的奠基人、翻译家、作曲家的身份，留下了自己不可磨灭的痕迹。

阿拜通过他所创作的各种形式的文学作品，生动形象的展示了当时哈萨克社会的真实面貌，其文学价值与历史考据价值都是难以估量的。

总统指出，去年在全国范围内掀起了朗诵阿拜作品的网络接力活动，社会各界人士，包括总统自己都积极地参与其中，产生了非常良好的社会效果。甚至有许多知名的外国人士也有参与。

通过这样的活动，阿拜所创造的文化遗产，在哈萨克斯坦人民当中得到了又一次的大规模普及与传播。

总统说，这是后人传承文化遗产的一种良好的手段，也是对阿拜这位伟人的最好的尊重方式。

“我相信这样的挑战今年也会以新的形势得到继续。”总统说。

【编译：木合塔尔·木拉提】