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    阿拜诞辰175周年纪念活动之哈萨克电影周在阿布扎比举行

    14:41, 31 一月 2020
    Photo: None
    哈通社/努尔苏丹/1月31日--阿拜诞辰175周年之际，哈萨克电影周在阿布扎比举行。

    据哈萨克斯坦驻阿联酋大使馆消息，电影周播出了阿伊马诺夫哈萨克电影制片厂出品的纪录片 《 阿拜-人物传记和作品》、历史影片《库南拜（Құнанбай）》等。

    通过此次电影周，阿布扎比居民更好的了解了哈萨克伟人阿拜的文化遗产。

    阿布扎比市文化和旅游局、阿联酋外交和国际合作部、外交使团和公众人物代表，以及市民和在阿布扎比工作和学习的哈萨克斯坦公民参加了活动。

    哈萨克斯坦驻阿联酋大使玛迪亚尔•梅恩勒别科夫向前来出席活动的阿布扎比市民表示了感谢。

    他表示，此次活动有助于大家更好的了解哈萨克历史和文化，同时，加强两国人民间的了解和友谊方面产生了积极影响。

    此外，纪录片《哈萨克舞蹈（Қазақ биі）》、历史剧电影版《哈萨克汗国-不败之剑（Қазақ хандығы- Алмас қылыш）》和《哈萨克汗国-黄金王座（Қазақ хандығы - Алтын тақ）》、《总统之路-阿斯塔纳（Елбасы жолы. Астана）》和《阿姆列（Әміре）》等国产电影也在电影周框架下放映。

    【编译：阿依波塔】


    标签:
    文化 哈萨克斯坦 阿联酋 黄金储备 阿拜175周年
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