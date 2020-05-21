国际突厥学院举办阿拜175周年国际大型在线研讨会

哈通社/努尔苏丹/5月21日 – 为纪念伟大的思想家阿拜诞辰175周年，国际突厥学院（TWESCO）将组织举办国际性在线大型研讨会。

国际研讨会将于突厥学院成立十周年之际举办。

这场在线研讨会的主题为——《阿拜与二十一世纪：世代延续的传承》。

国际突厥学院院长达尔汗·克德尔艾里、突厥议会副秘书长苏力坦·拉耶夫、突厥语国家议会大会（TurkPA）秘书长阿勒腾别克·玛茂苏珀夫、突厥文化和遗产基金会主席久纳伊•埃芬季耶娃、突厥文化国际组织（TURKSOY）副秘书长比拉勒·查克吉、哈萨克斯坦文体部部长阿赫托特·拉伊穆库洛娃、教科部部长阿斯哈特·阿伊马汗别托夫、吉尔吉斯文化信息和旅游木部长安札马特·扎曼库洛夫、哈萨克斯坦外交部特使巴特尔汗·库尔曼赛伊特和阿塞拜疆、巴什基尔斯坦（俄罗斯）、哈萨克斯坦、吉尔吉斯、匈牙利、蒙古、乌兹别克斯坦及土耳其等国知名突厥学学者将出席此次国际在线大型研讨会。

大会上，将为由突厥学院翻译出版的阿拜相关作品外文版图书（土耳其文、阿塞拜疆文、吉尔吉斯文、乌兹别克文）举行揭幕式。

这些作品包括：

《阿拜箴言录》阿塞拜疆文和乌兹别克文版；

《阿拜之路》长篇小说上下两部土耳其文版；

阿拜文集和诗集共4部等。

研讨会将于5月21日在《主权哈萨克斯坦》报社大街5/13号举行。

【编译：木合塔尔·木拉提】