国际突厥学院成功举办阿拜175周年国际在线研讨会

哈通社/努尔苏丹/5月22日 – 由国际突厥学院（TWESCO）组织的国际在线研讨会21日在首都努尔苏丹成功举办。

此次研讨会主题为《阿拜与二十一世纪：世代延续的传承》。

会议旨在纪念伟大的思想家阿拜诞辰175周年及国际突厥学院成立十周年。

联合国教科文组织亚洲及太平洋部门负责人安德雷·舍夫列夫出席研讨会并致辞。他在讲话中高度评价了阿拜纪念日的意义，以及哈萨克斯坦在文化领域的工作成就。

出席当天活动的代表还包括国际突厥学院院长达尔汗·克德尔艾里、突厥议会副秘书长苏力坦·拉耶夫、突厥语国家议会大会（TurkPA）秘书长阿勒腾别克·玛茂苏珀夫、突厥文化和遗产基金会主席久纳伊•埃芬季耶娃、突厥文化国际组织（TURKSOY）副秘书长比拉勒·查克吉、哈萨克斯坦文体部部长阿赫托特·拉伊穆库洛娃、教科部部长阿斯哈特·阿伊马汗别托夫、吉尔吉斯文化信息和旅游木部长安札马特·扎曼库洛夫、哈萨克斯坦外交部特使巴特尔汗·库尔曼赛伊特和阿塞拜疆、巴什基尔斯坦（俄罗斯）、哈萨克斯坦、吉尔吉斯、匈牙利、蒙古、乌兹别克斯坦及土耳其等国知名突厥学学者。

会议期间，国际突厥学院还为多部与阿拜有关的文学名著的外文版进行了揭幕仪式。

【编译：木合塔尔·木拉提】