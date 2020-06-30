哈境内新冠无症状感染者总数达17642人

哈通社/努尔苏丹/6月30日 – 昨日哈国新增新冠病毒无症状感染者1003人。

根据哈国新冠疫情官方信息平台数据，截至2020年6月30日，哈国境内无症状新冠病毒感染者总数已达 17642 人，其中29日单日 新增1003 人。

各地区无症状感染者数量（新增）如下：

努尔苏丹市 - 1487 (+32)

阿拉木图市 - 1613 (+76)

奇姆肯特市 - 1435 (+54)

阿克莫拉州 - 672 (+76)

阿克托别州 - 612 (+28)

阿拉木图州 - 1278 (+85)

阿特劳州 - 2264 (+111)

东哈州 - 626 (+40)

江布尔州 - 682 (+64)

西哈州 - 1162 (+91)

卡拉干达州 - 2380 (+141)

库斯塔奈州 - 404 (+15)

克孜勒奥尔达州 - 503 (+15)

曼格斯套州 - 579 (+36)

巴甫洛达尔州 - 310 (+7)

北哈州 - 814 (+99)

突厥斯坦州 - 821 (+33)

根据此前的报道，哈萨克斯坦卫生部6月6日发布消息称，将 单独公布无症状感染者数据 。 无症状感染者不被计入确诊患者总数，将被视为病毒携带者进行分项统计。

【编译：木合塔尔·木拉提】