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    哈境内新冠无症状感染者总数达17642人

    08:27, 30 六月 2020
    Photo: None
    哈通社/努尔苏丹/6月30日 – 昨日哈国新增新冠病毒无症状感染者1003人。

    根据哈国新冠疫情官方信息平台数据，截至2020年6月30日，哈国境内无症状新冠病毒感染者总数已达 17642 人，其中29日单日 新增1003 人。

    各地区无症状感染者数量（新增）如下：

    努尔苏丹市 - 1487 (+32)
    阿拉木图市 - 1613 (+76)
    奇姆肯特市 - 1435 (+54)
    阿克莫拉州 - 672 (+76)
    阿克托别州 - 612 (+28)
    阿拉木图州 - 1278 (+85)
    阿特劳州 - 2264 (+111)
    东哈州 - 626 (+40)
    江布尔州 - 682 (+64)
    西哈州 - 1162 (+91)
    卡拉干达州 - 2380 (+141)
    库斯塔奈州 - 404 (+15)
    克孜勒奥尔达州 - 503 (+15)
    曼格斯套州 - 579 (+36)
    巴甫洛达尔州 - 310 (+7)
    北哈州 - 814 (+99)
    突厥斯坦州 - 821 (+33)

    根据此前的报道，哈萨克斯坦卫生部6月6日发布消息称，将 单独公布无症状感染者数据 。 无症状感染者不被计入确诊患者总数，将被视为病毒携带者进行分项统计。

    【编译：木合塔尔·木拉提】

    标签:
    哈萨克斯坦 社会 医疗卫生 黄金储备 新型冠状病毒
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