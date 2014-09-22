中国就莎车喀什案处分17名新疆高级官员

哈通社阿斯塔纳9月22日电，中国政府宣布，就新疆莎车县7月28日暴恐案件和7月30日喀什市艾提尕尔清真寺伊玛目居玛•塔伊尔大毛拉被害案，处分新疆17名高级官员。

新华社报道，新疆维吾尔自治区党委决定给予两案相关责任人党纪政纪处分。

喀什地委委员、莎车县委书记何利民被撤销党内职务，并受行政降级处分。 莎车县委副书记、县长艾海提•沙依提党内严重警告处分。 莎车县委副书记、政法委书记陈强，县委常委、公安局局长胡彪，县委常委、统战部部长阿不都维力•热孜克被免职。 莎车县委常委、组织部部长岳志刚，县委常委、纪委书记凯萨山尔•达吾提受到党内严重警告。 莎车县艾力西湖镇党委书记阴龙，艾力西湖镇党委副书记、镇长阿不力米提•阿不都拉被撤职。 喀什市委常委、公安局局长王世信，市委常委、统战部部长莫合旦•艾山党内警告处分。 喀什市公安局政委卡德尔•吾不力、市伊斯兰教协会副秘书长艾斯卡尔•库尔班、吾斯塘博依街道办事处副主任阿地力江•阿布都卡德尔党内警告处分。 喀什市多来特巴格乡派出所所长朱军、教导员艾斯卡尔•百合提党内严重警告处分。 喀什市多来特巴格乡派出所民警买买提热夏提•热合曼行政降级处分。 报道说，艾力西湖镇原人大主席肉孜尼亚孜•玉素音在"7•28"案件中及时发现不良苗头并第一时间报告，在关键时刻挺身而出，被任命为镇党委副书记、镇长候选人。 新华社说，新疆维吾尔自治区党委要求全区各级党组织和党员干部"认真汲取教训"。 据官方通报，莎车县"7•28"暴力事件造成37人死亡、13人受伤，31辆车被打砸，其中6辆被烧。 处置过程中，警方击毙攻击者59人，抓捕涉案人员215人，缴获"圣战"旗帜以及大刀、斧头等作案工具。 政府称这一事件是"一起境内与境外恐怖组织相互勾连，有组织、有预谋、计划周密、性质恶劣的严重暴力恐怖袭击案件。" 7月30日，艾提尕尔清真寺伊玛目居玛•塔伊尔大毛拉在主持完晨礼后遭人杀害。 政府说，他遭三名暴徒袭击，被残忍杀害。 政府说，公安机关当日追捕3名暴徒，击毙2人，抓获1人。