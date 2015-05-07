世界经济论坛：旅游业竞争力排名中国升至第17位

哈通社阿斯塔纳5月7日电 据BBC报道，世界经济论坛发表最新的旅游业竞争力报告显示，西班牙首次位列全球第一，日本是亚洲国家中排名最高的国家，中国从上次报告中的第45位升至第17位。

报告说，传统旅游热门国家仍具有强大竞争力，法国、德国、美国、英国分别排名第二至第五位。 2015年旅游业竞争力指数报告采用14大指标对141个经济体进行调查，旨在通过指数分析，衡量各国通过发展旅游业创造经济和社会效益的潜力。 在亚洲，日本以丰富的文化资源、完善的基础设施和一流的数字经济，在全球排名中列第九位，是亚洲旅游业中最具竞争力的国家。 进入榜单前50位的亚洲国家和地区包括：新加坡（第11位）、香港（第13位）、中国（第17位）、马来西亚（第25位）、韩国（第29位）、台湾（第32位）、泰国（第35位）以及印度尼西亚（第50位）。 报告认为，虽然目前排名前十位的仍然是传统旅游热门国家，如西班牙、法国、德国、美国、英国、瑞士、澳大利亚、意大利、日本和加拿大，但发达国家与新兴经济体之间的旅游竞争力差距正在缩小。 随着国际游客人数的日益增长和本地区中产阶层游客群体的壮大，东亚地区已成为全球最具活力的旅游热点地区。在2013至2014年间，东南亚已成全球游客增长最快地区之一。