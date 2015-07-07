难忘今宵：阿斯塔纳市民庆祝第17个首都日掠影（组图）

哈通社阿斯塔纳7月7日电 6日，哈萨克斯坦举国同庆第17个首都日。通过短短的17年的开发建设，阿斯塔纳城市建设取得非凡成就，建筑形态奇特唯美，宛如"现代建筑的博物馆"，她以其非凡的成就向世人证明，她已成为欧亚大腹地一颗璀璨的明珠。

她的17年历史与许多世界重大事件有关，阿斯塔纳每隔三年举办一次世界和传统宗教领袖大会，阿斯塔纳还举办过欧安组织和上合组织峰会及伊斯兰合作组织会议等一些重大国际性会议，2017年还将举办世博会。

第17个首都日庆典活动中心自然是新市区巴伊铁列克观景塔周围地区。1994年7月6日，哈萨克斯坦最高会议（议会）通过决议，将首都由阿拉木图迁至阿克莫拉。6日，从早到晚间，阿斯塔纳沉浸在欢乐的海洋之中。从上午10点起，欢乐的序幕早已在街头巷尾拉开。当晚还从数个地点同时燃放焰火。阿斯塔纳市区各广场上，青少年一张张灿烂天真的笑脸，联欢晚会上一朵朵美丽的烟花腾空绽放，一曲曲欢快的舞曲在夜空回荡。。。

哈通社记者兵分数路，融入欢乐的人群，倾听欢歌笑语，拍摄五彩霓虹，记录阿斯塔纳城之夜，见证昨晚注定无眠的阿斯塔纳！（编译：元珍）