哈萨克斯坦居年度全球穆斯林旅游指数排行榜第17位

哈通社阿斯塔纳 -- 在MasterCard和CresentRating的年度全球穆斯林旅游指数（Global Muslim Travel Index）排行榜中，哈萨克斯坦位居第17位。

据悉，2017年度全球穆斯林旅游指数排行榜中共有130个国家.排行榜主要依据目的地国家为穆斯林游客提供的服务质量、安全指数、居住环境、清真产品供应状况、旅游产品营销等。



在2017年度排行榜上，哈萨克斯坦穆斯林旅游业吸引力超过了泰国、日本、法国、美国和中国。



在独联体国家的穆斯林旅游业指数当中，哈萨克斯坦位居首位。



其他独联体国家在排行榜上的排名分别是：阿塞拜疆-24、吉尔吉斯-25、塔吉克斯坦-26、乌兹别克斯坦-30、俄罗斯-44、乌克兰-116。







马来西亚联系第三年蝉联榜单首位。



前五位国家中还包括阿联酋、印度尼西亚、土耳其和沙特。



根据研究，穆斯林旅游市场到了2026年预计增加800亿美元，达到3千亿美元。



2016年全球穆斯林游客估计有1亿2千100万人次，2015年是1亿1千700万人次，预料2020年时旅游人数增加至1亿5千600万人次，占全球旅游总人次的10% 。



预计2020年时，穆斯林旅游业收益将可达2千200亿美元。



【编译：木合塔尔·木拉提】